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Irkçı parti minare yasağında ısrarlı

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#Almanya#Yahudi#İslam
Irkçı parti minare yasağında ısrarlı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 07:00

Almanya’da da yıllardır Yahudi, İslam ve sığınmacı düşmanı, ırkçı politikalarla oy avcılığı yapan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD), eyalet genelinde minare yapımının yasaklanması için Bavyera Parlamentosu’na  Bavyera İnşaat Yönetmenliği’nde değişiklik içeren bir tasarı sundu.

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Minarelerin  Bavyera ve kentlerin manzarasına uymadığını, minarelerin dinin uygulanması için gerekli olmadığını savunarak 2019 yılında minare yasağı için sunduğu önerge HIristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Özgür Seçmenler (FW), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller reddedildiği halde, AfD, minare yasağında ısrarlı olduğunu ortaya koydu. AfD’nin Bavyera Parlamentosu’na 14 Şubat 2024 tarihinde Bavyera İnşaat Yönetmenliği’nde değişikliği içeren yasa tasarısında görünüm olarak minarelerin Bavyera’nın coğrafi yapısına uymadığı öne sürülerek, minare yapımına izin verilmemesi yer aldı.

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#Almanya#Yahudi#İslam

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