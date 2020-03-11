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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 10:06,Son Güncelleme:/

İranlı Milletvekili İlahiyan koronavirüsü yendi

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İranlı Milletvekili İlahiyan koronavirüsü yendi
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İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın iyileşerek taburcu edildiği açıklandı.

İlahiyan, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu edildiğini söyledi.

Kendisi de bir tıp doktoru olan İlahiyan, tedbirlerin alınması halinde Kovid-19'dan korkulmaması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin, ellerinizi sıklıkla yıkayın ve ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının." tavsiyelerinde bulundu.

İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, 5 Mart'ta Tahran Milletvekili'nin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede karantinaya alındığını duyurmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran'da Kovid-19 teşhisi konulan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de iyileşerek taburcu edilmişti.

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