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İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Tahran'da kutlama

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#İran#İsrail#Saldırı
İranın İsraile saldırısı sonrası Tahranda kutlama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 06:41

İran’ın İsrail topraklarını insansız hava aracı ve füzelerle hedef aldığı saldırı İran’da coşkuyla kutlandı.

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İran'ın başkenti Tahran’da halk, İran’ın İsrail topraklarını insansız hava aracı ve füzelerle hedef aldığı saldırıyı coşkuyla kutladı. Filistin meydanında toplanan yüzlerce Tahranlı “Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail” sloganları eşliğinde Filistin bayrakları taşıdı. Öte yandan gösteride halk, saldırıyı kutlarken Devrim Muhafızları Ordusu’na gerçekleşen saldırı nedeniyle teşekkür etti.

İranın İsraile saldırısı sonrası Tahranda kutlama

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarına düzinelerce insansız hava aracı ve füze ateşledi” ifadeleri kullanıldı.

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İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam'daki İran’a ait konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan’dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi ve Zahedi’nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ile Hüseyin Aminullah hayatını kaybetmişti.

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#İran#İsrail#Saldırı

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