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İHA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 09:20,Son Güncelleme:/

İran’ın 12 eyaletinde koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

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İran’ın 12 eyaletinde koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
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İran Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ülkedeki 12 farklı eyalette eğitime ara verildiğini duyurdu.

İran’da artan korona virüsü salgını nedeniyle Kum, Tahran, Elburz, Merkezi, Gilan, Hamedan, Kazvin, Golistan, Mazenderan, Hamedan, Erdebil ve Zencan eyaletlerinde tüm üniversite, okullar ve dini eğitim merkezleri hafta sonuna kadar tatil ilan edildi.

Alınan tatil kararının uzatılabileceği belirtilirken başkent Tahran’da düzenlenmesi planlanan tüm kültürel ve sanatsal etkinlikler de iptal edildi.

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını ile alakalı yaptığı son açıklamasında onaylanmış vaka sayısının 28, ölü sayısının 5 ve şüpheli vaka sayısının ise 785 olduğunu bildirmişti.

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