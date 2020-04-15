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Dünya
AA- Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 15.04.2020 - 13:34,Son Güncelleme:

İran'dan tedirgin eden Covid-19 açıklaması

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İran'dan tedirgin eden Covid-19 açıklaması
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İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, sınırlı test imkanları nedeniyle yeni tip koronavirüse (Covid-19) ilişkin gerçek vaka sayılarının tespit edilemediğini belirterek, gerçek vakaların resmi açıklamaların üzerinde olduğunu söyledi. 

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Reisi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında Kovid-19(Covid-19) salgınıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkede tespit edilen vaka sayılarının azalmasının virüsün ülkeden ayrıldığı anlamına gelmediğini belirten Reisi, "Bu aşamada virüsün yayılma zincirini kesmeyi hedefliyoruz.

İnsanların bilinçli hareket etmesi sayesinde sakinlik oluştu ancak koronavirüsün ülkeden ayrıldığını düşünemeyiz. En küçük bir kayıtsızlık vaka sayılarının zirveye çıkmasına ve hastanelerde yoğunluğa neden olur." uyarısında bulundu. 

Gerçek vaka sayılarının tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirten Reisi, "Sınırlı test sayıları göz önüne alındığında hiçbir ülkede enfekte olmuş kişilerin net sayısını ortaya çıkarmak mümkün değildir.

Gerçek vaka sayıları kesinlikle resmi rakamların üzerindedir ancak resmi vaka sayısını iki ya da üçle çarpmak doğru değildir." dedi. 

İran'da bugün yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 94 artarak, 4 bin 777'ye yükseldiği belirtildi.

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