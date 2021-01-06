MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran’dan Körfez ülkelerine: Düşman değiliz
GeriDünya İran’dan Körfez ülkelerine: Düşman değiliz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 06.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İran’dan Körfez ülkelerine: Düşman değiliz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran’dan Körfez ülkelerine: Düşman değiliz
Abone Olgoogle-news

Suudi Arabistan ile Katar arasında buzların erimesine ilişkin değerlendirmede bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Baskı ve zorbalığa karşı gösterdiği cesurca direnişteki başarısı dolayısıyla Katar’a tebrikler. Diğer Arap komşularımıza: İran ne düşman ne de tehdittir” dedi.

Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Günah keçisi aramaya son verin, özellikle de pervasız patronunuz giderken” ifadesini kullanan Zarif, ABD Başkanı Trump’ın görev süresinin sona erecek olmasına işaret etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle