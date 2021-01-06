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İran’dan Körfez ülkelerine: Düşman değiliz
Suudi Arabistan ile Katar arasında buzların erimesine ilişkin değerlendirmede bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Baskı ve zorbalığa karşı gösterdiği cesurca direnişteki başarısı dolayısıyla Katar’a tebrikler. Diğer Arap komşularımıza: İran ne düşman ne de tehdittir” dedi.
Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Günah keçisi aramaya son verin, özellikle de pervasız patronunuz giderken” ifadesini kullanan Zarif, ABD Başkanı Trump’ın görev süresinin sona erecek olmasına işaret etti.
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