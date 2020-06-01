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AA- Fotoğraf:REU
Haber Giriş: 01.06.2020 - 12:51,Son Güncelleme:

İran'dan korona virüste korkutan açıklama: "Böyle giderse son dakika golü yiyeceğiz"

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İran'dan korona virüste korkutan açıklama: "Böyle giderse son dakika golü yiyeceğiz"
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İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesinde halk ve yöneticilerden birçoğunun yeni tip korona virüs (Kovid-19) tehlikesini dikkate almadığını belirterek, "Böyle giderse corona virüsten son dakika golü yiyeceğiz." dedi. Öte yandan İran'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 7 bin 878'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna konuşan Nemeki, "Malesef ülkemizde birçok kişi salgının sona erdiğini düşünüyor. İki gün önce Meşhed'e gittim. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor, maske takılmıyordu. 3 aydır çabalıyoruz. Gördüğüm manzara çok üzücüydü. Ruhuma kırbaç yemiş gibi oldum." dedi. 

Kovid-19'un yayılma hızına dikkat çeken Nemeki, "İnsanlarımız Kovid-19'un bittiğini düşünüyor ve çok kolay bir şekilde geri döneceğini hesap etmiyorlar. Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nemeki, bazı yöneticilerin kendisine tedbirlerin kaldırılması konusunda baskı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

SON 24 SAATTE 81 ÖLÜM

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 7 bin 878'e yükseldi.

 

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