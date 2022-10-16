İran’daki Evin Cezaevi’nde yangın: Siyasi tutukluların gönderildiği cezaevinde silah ve alarm sesleri

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İran’daki Evin Cezaevi’nde yangın çıktı. İnternette yayılan fotoğraflarda cezaevinden alev ve dumanların yükseldiği görülüyor.

Bölgeden gelen haberlerde patlama, silah ve alarm seslerinin duyulduğu yer alıyor. İran devlet basınına konuşan bir kaynak, “sıkıntılardan suç odaklarının sorumlu olduğunu” söyledi.

Yangın, İran’ın on yıllardır görmediği kadar büyük protesto dalgalarıyla karşılaştığı bir süreçte gerçekleşti. Protestocular bugün de en az 12 kentte sokağa çıktı. Protestolar geçen ay 22 yaşındaki İranlı Kürt Mahsa Amini’nin gözaltında ölmesinin ardından başladı.

Yetkililer Amini’nin sağlık sorunları nedeniyle öldüğünü belirtse de ailesi kızlarının ahlak polisi tarafından dövülmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini söylüyor. Protestolarda gözaltına alınan yüzlerce kişinin Evin Cezaevi’ne gönderildiği aktarılıyor.

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Hükümet karşıtı izleme grubu 1500tasvir’in paylaştığı görüntülerde, protestolarda en çok kullanılan sloganlardan “diktatöre ölüm” sloganı da arka planda duyuluyor.

Devlet ajanslarına göre cezaevi binalarının birinde tutuklular binanın depo olarak kullanılan binasını ateşe verdi. Öte yandan BBC bunu bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

Resmi IRNA ajansı, yangının “çetelerin kaldığı” kısımda çıktığını yazarak, siyasi suçluların etkilenmemiş olabileceğini ima etti. Ajans, adını açıklamayan bir kaynağın “Durum tamamen kontrol altında” sözlerini de aktardı.

Cezaevine çevik kuvvet polislerinin ve itfaiyenin girdiği görülürken bazı kaynaklar özel kuvvetlerin de bölgede hazır bulunduğunu yazdı. Kolluk kuvvetleri cezaevine giden sokakları da erişime kapattı.

Siyasi tutukluların yanı sıra gazeteciler ve yabancı tutuklular da Evin Cezaevi’nde tutuluyor. İngiltere’ye gönderilen İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazenin Zaghari-Ratcliffe de orada tutulmuştu.

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Bu cezaevinde yaşananlar uzun zamandır insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre Cezaevi idaresi tutukluları işkenceyle tehdit ediyor, süresiz tutukluluk ihtimaliyle göz korkutuyor, uzun sorgulama süreleri uyguluyor ve tutuklulara yeterli sağlık hizmetine erişim hakkı vermiyor.

Geçen yıl Ağustos ayında Adalet-i Ali (Ali’nin Adaleti) adlı bir hacker grubu, cezaevinin güvenlik kamerası görüntülerini yayınlamış, görüntülerde gardiyanların tutukluları darp ettiği ve kötü muameleye maruz bıraktığı yer almıştı.