İran'da rekor vaka artışı görüldü, hastanelerde boş yatak bulunamıyor!

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 31 bin 346'ya, vaka sayısının da 545 bin 286'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 861'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 438 bin 709'a ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 599 bin 554 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

İRAN'DA KAPASİTESİ DOLAN KOVİD-19 HASTANELERİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI SALGINA KARŞI ZORLU MÜCADELE VERİYOR

İran'da sağlık çalışanları, ekim ayında tırmanışa geçen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı zorlu bir mücadele verirken hastanelerin kapasiteleri tamamen doldu.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkede 164 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etmişti. O günden bu yana birçok sağlık çalışanı daha virüse yakalandı ve yaşamını yitirdi.

İran'da, özellikle de başkent Tahran'da Kovid-19 hastalarına tahsis edilen hastanelerde kapasite tamamen doldu, bu yüzden yeni teşhis konulan hastalar evlerinde tedavi ediliyor.

Kovid-19'un kendilerine bulaşmasını önlemek için titizlikle hareket eden hastane personeli, tulum, önlük, maske ve siperlikle koruyucu tedbirleri alıyor.