İran’da Reisi dönemi başladı

Reisi, tören için Tahran’a giden, aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da bulunduğu bazı yabancı ülke temsilcileriyle ikili görüşmeler de yaptı. Şentop, Reisi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. İran halkı için hayırlar getirmesini temenni ederek, kendilerine görevlerinde başarılar diledik” ifadelerini kullandı.

‘ABD AFGANİSTAN’DA FİTNEYİ SÜRDÜRECEK’

Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ile de bir araya geldi. Afgan mevkidaşı Eşref Gani ile görüşmesinde Afganistan’daki gerginliğin, dış güçlerin komplolarından kaynaklandığını söyleyen Reisi, “ABD, Afganistan’daki askeri varlığını azaltmasına rağmen farklı yollarla fitne çıkarmaya devam edecektir” diye konuştu. Reisi, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarına da değinerek yaptırımların kalkması için her türlü diplomatik girişimi destekleyeceğini söyleyerek İran dış siyasetinin en temel önceliğinin “komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi” olacağını belirtti.

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