MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran'da patlama gerçekleşti, 2 kişi hayatını kaybetti
GeriDünya İran'da patlama gerçekleşti, 2 kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

İran'da patlama gerçekleşti, 2 kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'da patlama gerçekleşti, 2 kişi hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde oksijen tankının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonundaki habere göre, başkentin Bakırşehr bölgesindeki bir fabrikada oksijen tankı dolumu esnasında patlama meydana geldi.

Gece saatlerindeki patlama nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Patlama, çevredeki yapılarda hasara yol açtı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle