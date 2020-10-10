İran'da koronavirüs önlemleri artırılıyor, son 24 saatte Kovid-19'dan 195 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, salgında son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 875 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 28 bin 293'e, vaka sayısının da 496 bin 253'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 439'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen sayısının ise 403 bin 950'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, bügüne kadar ülkede 4 milyon 284 bin 413 kişiye test yapıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

İRAN'DA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani başkanlığında toplandı.

Ruhani, toplantıda salgına karşı önlemler kapsamında alınan yeni kararları duyurdu.

Halka evden çıkarken maske takmaları çağrısında bulunan Ruhani, maske takmayanlara 50 bin tümen (12,5 TL), Kovid-19'a yakalandığını gizleyerek sağlık kurallarına uymayanlara 200 bin tümen (50 TL), maske kullanmayan taksi şoförlerine 100 bin tümen (25 TL) ve maskesiz bindirdikleri her yolcu için de 20 bin tümen (5 TL) para cezası uygulanacağını söyledi.

Ruhani, sağlık protokollerine uymayan esnafın önce uyarılacağını, ardından ilk merhalede 300 bin tümen, ikinci merhalede bir milyon tümen para cezası verileceğini, üçüncü aşamada ise iş yerinin kapatılacağını ifade etti.

İran Esnaf Odaları İnceleme ve Denetleme Kurumunun açıklamasına göre, şu ana kadar 979 bin 302 sağlık denetiminin gerçekleştirildiği ülkede protokollere uymayan 1861 iş yeri kapatıldı.