İran'da isyan: Nerhir niye kurudu

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ÜLKENİN önemli kentlerinden olan İsfahan bir süredir şehir içinden geçen Zayande Rud nehrinin kuruması nedeniyle gösterilere sahne oluyor. Önceki gün 500 kadar kişinin kurumuş nehir yatağında gösteri yapması üzerine göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis ve eylemciler arasında tansiyon yükseldi.

SUYU BAŞKA YERE GİDİYOR

İl emniyet müdürlüğü sınırlı sayıda insanın tutuklandığını açıklarken görgü tanıkları dün kentin nispeten sakin olduğunu belirtti. Fransız AFP Ajansı’na konuşan bir görgü tanığı, “Nehir yatağında durum sakin, sokaklar boş, ancak köprüye polislerin konuşlandırıldığını duydum” dedi. 9 Kasım’dan bu yana İran’ın turizm merkezlerinden olan İsfahan, ırmağın kuruması nedeniyle gösterilere şahit oluyor. Bölge şiddetli bir kuraklık döneminden geçse de, halk yetkililerin suyu Yezd vilayetine aktardığı için nehrin kuruduğunu öne sürüyor.

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‘EŞKIYA’ SUÇLAMASI

Cuma günkü gösteriler sırasında bazı kamuya açık yerlerin de kundaklandığı bildirildi. İsfahan Emniyet Müdürü Muhammed Rıza Mirhaydari, olaylarla ilgili ‘fırsatçı ve devrim karşıtlarını’ suçladı. Mirhaydari, güvenlik güçlerine av tüfekleriyle saldırı olduğunu, bir polisin ise bıçaklandığını söyledi. Eylemlerde 67 kişinin tutuklandığını açıklandı. İsfahan Üniversitesi Tıp Fakültesi Sözcüsü Nuredin Sultanyan, iki eylemcinin ağır yaralandığını söyledi. Ultra muhafazakâr Kayhan gazetesi eylemcileri ‘taşeron eşkıya’ diye suçlarken reform yanlısı İtimad, İsfahanlı eylemcilerin hükümete güveninin kalmadığını yazdı.