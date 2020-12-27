İran'da çığ faciası, ölü ve yaralılar var

İran’ın başkenti Tahran yakınlarında yer alan Elbruz Dağlarında çığ düşmesi sonucu 10 dağcının hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede bir yandan çığ felaketi yaşanırken, diğer yandan da kar fırtınasının etkisini hissettirdiği ifade ifade edildi.



Bölgeye giden Kızıl Haç görevlileri, 30’un üzerinde dağcının bulunduğu bölgede, 10 dağcının hayatını kaybettiği, 14 dağcının kurtarıldığını, en az 7 dağcı için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.



Öte yandan bölgede geçtiğimiz cuma, kayak merkezinde teleferik arızası sebebiyle yaklaşık 100 kişinin ise mahsur kaldığı ifade edildi.











