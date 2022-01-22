İran'da 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahibinin kira oyunuEv sahibinin kira oyunu!#Kira Zammı
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Sosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı Önce aldatıldı sonra terk edildiSosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı! Önce aldatıldı sonra terk edildi#Sosyal Medya
Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyiCem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı! Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyi#Cem Bölükbaşı
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Evli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendiEvli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendi #Fıtık
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Kuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdilerKuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdiler!#Kuş Gribi
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
HABERLERDünya Haberleri

İran'da 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması

#İran#Koronavirüs#Çocuk
İranda 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması

İran'da ailelerinin onayı alınarak 5-11 yaş aralığındaki çocuklara korona virüs aşısı uygulanmaya başlanacak.İran Sağlık Bakanlığı, 5-11 yaş aralığındaki çocuklara korona virüs uygulanmasına izin verdi.

Haberin Devamı

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Birimi Başkanı Muhammed Haşimi, yaptığı açıklamada, "Ailelerinin onayı alınarak 5 ila 11 yaş aralığındaki çocuklara korona virüs aşısı vurulmaya başlanacak" dedi.
Ülke genelinde eğitimin yüz yüze devam edeceğini belirten Haşimi, "Belirlediğimiz tarihten itibaren eğitim yüz yüze devam ediyor. Aksi bir karar alınmış değil. Diğer yandan öğrencilerin aşılanma süreci de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İran'da Covid-19 aşıları şu ana kadar 12 yaş ve üstü için uygulanıyordu. Daha önce İran devlet televizyonuna konuşan Tahran Valisi Muhsin Mansuri, Korona Virüsle Ulusal Mücadele Kurulu'nun kararıyla aşılama yaşının 12'den 9'a indirilmesinin kararlaştırıldığını söylemişti. Ülkede aşılama sürecinde Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca'nın yanı sıra yerli aşı COVIRAN Bereket kullanılıyor. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede şu ana kadar 53 milyon 517 bin kişi en az iki doz Covid-19 aşısı oldu.

Haberin Devamı

SON 24 SAATTE 3 BİN 503 VAKA

İran Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkede vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 503 artarak 6 milyon 245 bin 346’ya yükseldi. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 30 artarak 132 bin 202'ye ulaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Koronavirüs#Çocuk

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe