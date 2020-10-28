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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 09:33 | Son Güncelleme:

İran Meclis Başkanı Kalibaf Kovid-19'a yakalandı

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İran Meclis Başkanı Kalibaf Kovid-19'a yakalandı
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ofis arkadaşlarımdan biri koronavirüsle enfekte oldu. Gece yarısı benim de test sonucum açıklandı ve pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

Karantinaya alındığını aktaran Meclis Başkanı Kalibaf, çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

İran'da bu ay içinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı unvanlarına da sahip olan Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'de de Kovid-19 tespit edilmişti.

Alınan tedbirlere rağmen son aylarda salgının hızının kesilmediği ülkede, virüsün ilk tespit edildiği 19 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka ve can kaybı sayıları dün kaydedilmişti.

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