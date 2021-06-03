İran donanmasının en büyük gemisi battı

İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Jask Limanı civarında meydana gelen yangının önceki gece başladığı sanılıyor. İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’ın aktardığı bilgiye göre, itfaiyecilerin alevleri kontrol altına alma çabası başarısız oldu ve gemi sulara gömüldü. AFP’nin haberine göre itfaiyenin çabaları 20 saat sürdü.



TATBİKATTAYDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir ayrıntı verilmezken, devlet televizyonunda Kharg’dan “eğitim gemisi” olarak bahsedildi. Gemide bulunan 400 personelin tahliye edildiği, bunlardan 20’sinin hafif yaralandığı bildirildi. Sosyal medyada geminin kurtarma çalışmalarına ait olduğu söylenen fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflar can yelekleri giymiş denizcilerin gemiyi tahliye ederken arka planda yangının devam ettiği görüldü. Kharg gemisinin bölgede tatbikat görevinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Olayın yaşandığı Umman Denizi’nde İran düzenli olarak tatbikat gerçekleştiriyor. Körfez, dünya petrol ticaretinde önemli bir yeri olan Hürmüz Boğazı’na bağlanan bir geçiş yolu olma özelliğini taşıyor.

İNGİLİZ YAPIMI

Umman Denizi’nde yaşanan olay, envanterinin büyük çoğunluğu 1979 öncesine dayanan ve modernizasyon işlemleri de yapılamayan İran donanmasının yaşadığı sorunlara bir yenisini daha ekledi. 2018’de İran donanmasına ait bir gemi Hazar Denizi’nde batmış, 2020’de ise tatbikat sırasında bir füze yanlışlıkla Jask Limanı yakınındaki bir donanma gemisine çarparak 19 denizciyi öldürmüş, 15’ini de yaralamıştı.

Kharg, İngiltere’de inşa edilmiş ve 1977 yılında denize indirilmişti. İran’daki 1979 İslam Devrimi’nin ardından uzun müzakereler sonucunda 1984 yılında İran donanmasına katılmıştı. Helikopter pisti de bulunan gemi ayrıca diğer deniz taşıtlarının nakliyesinde de kullanılıyordu. İran donanmasının en büyük tonajlı gemisi olan Kharg’ın uzunluğu 207 metre, ağırlığı ise 18 bin 880 gros tondu.

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