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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.04.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Yemen'deki kriz siyasi yollarla çözülebilir

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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Yemen'deki kriz siyasi yollarla çözülebilir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Yemen'deki krizin tek çözümünün siyasi olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Umman'ın başkenti Maskat'ta temaslarda bulunan Zarif, Husilerin Başmüzakerecisi Muhammed Abdusselam ile görüştü.

Zarif, görüşmede Yemen'deki krizin tek çözüm yolunun siyasi olduğunu belirterek, ateşkesi ve Yemenlilerin kendi aralarındaki müzakereleri desteklediklerini söyledi.

Abdusselam da Zarif'e Yemen'deki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

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