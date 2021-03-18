MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran Dışişleri Bakanı Zarif yarın Türkiye'ye gelecek
GeriDünya İran Dışişleri Bakanı Zarif yarın Türkiye'ye gelecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 23:32 | Son Güncelleme:

İran Dışişleri Bakanı Zarif yarın Türkiye'ye gelecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran Dışişleri Bakanı Zarif yarın Türkiye'ye gelecek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, yarın Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi