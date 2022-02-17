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İran Dini Lideri Hamaney: “Er veya geç barışçıl nükleer enerjiye ihtiyacımız olacak”

#İran#Hamaney#Nükleer Enerji
İran Dini Lideri Hamaney: “Er veya geç barışçıl nükleer enerjiye ihtiyacımız olacak”

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Er veya geç barışçıl nükleer enerjiye ihtiyacımız olacak” dedi.

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonunda halka seslendi. Hamaney, İran’ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında, “Nükleer enerji kullanmak ülkemizin bağımsızlığı ile alakalı bir konu” dedi.

İran’ın nükleer silah arayışında olmadığını ve barışçıl nükleer enerji istediklerini belirten Hamaney, “İran nükleer silah değil nükleer enerji üretme hedefinde. Er ya da geç barışçıl nükleer enerjiye ihtiyacımız olacak. Şimdi bunun için bir adım atmazsak ileride çok geç olabilir. Bağımsızlığımız bundan zarar görecek” ifadelerini kullandı.

“UYARILARIM CİDDİYE ALINMADI”

Hamaney, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmada kendisinin uyarılarına dönemin hükümeti tarafından dikkat edilmediğini vurgulayarak, “O dönem ileride sorun oluşturabileceğini düşündüğüm konularda bazı uyarılarda bulunmuştum. Bu uyarılarım ciddiye alınmadı. Bugün de oluşturduğu sorunları görüyoruz” dedi.
Hamaney ayrıca, “ABD karşısında teslim olmayı seçenler ve bunu savunanlar İslam devrimine bağlı olamaz. Direniş hareketi gelişerek büyümekte ve bölgede artık ABD yenilgiler alıyor” şeklinde konuştu.

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ABD ve batılı ülkeler arasında İran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda Viyana’da görüşmeler devam ediyor.

Tahran yönetimi, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın ABD’yi nükleer anlaşmadan çekmesinden bu yana anlaşmaya dair yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmezken, İran anlaşma için öncelikli olarak kendisine uygulanan ambargoların kaldırılmasını istiyor.

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#İran#Hamaney#Nükleer Enerji

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