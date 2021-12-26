İran, askeri tatbikat sırasında temsili İsrail nükleer tesisini vurdu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
THY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevapTHY’den ‘George Clooney’ iddiasına net cevap#THY
Çebi maç sonrası sinayli vermişti Önder Karaveli ile sözleşme imzalandı iddiası ve duygusal paylaşımÇebi maç sonrası sinayli vermişti! 'Önder Karaveli ile sözleşme imzalandı' iddiası ve duygusal paylaşım#Önder Karaveli
Latin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışınLatin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışın!#Organize Suç
Erdoğanı duygulandıran fedakârlık... Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağızErdoğan'ı duygulandıran fedakârlık... 'Faiz zengini daha zengin yapar biz bu çarkı bozacağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
LGS ne zaman yapılacak Bakan Özer tarihi açıkladıLGS ne zaman yapılacak? Bakan Özer tarihi açıkladı#LGS
Doku nakline başlandı… Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüDoku nakline başlandı… Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putin meydan okudu... ABDyi kızdıracak sözlerPutin meydan okudu... ABD'yi kızdıracak sözler#Putin
Dokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardıDokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardı#Süper Baba
Nebati, muhalefetin sloganını kullandıNebati, muhalefetin sloganını kullandı#Nureddin Nebati
70 bin yıl sonra bir ilk Ve merakla beklenen görüntü geldi70 bin yıl sonra bir ilk! Ve merakla beklenen görüntü geldi!#Kuyruklu Yıldız
Film değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylarFilm değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylar#Susurluk
Büyükadada isyan ettiren görüntü Yakalandı, kendini böyle savunduBüyükada'da isyan ettiren görüntü! Yakalandı, kendini böyle savundu#İstanbul
‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor?#YOUTUBE
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
En güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTAEn güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTA#Seyahat
HABERLERDünya Haberleri

İran, askeri tatbikat sırasında temsili İsrail nükleer tesisini vurdu

#İran#İsrail#Dünya
İran, askeri tatbikat sırasında temsili İsrail nükleer tesisini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen tatbikatta, İsrail’in Dimona nükleer tesisine ait temsili maketler balistik füzeler ve insansız hava araçları ile vuruldu.

Haberin Devamı

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 20-24 Aralık tarihlerinde Basra Körfezi kıyılarında gerçekleştirilen ve “Büyük Peygamber 17” adı verilen askeri tatbikatta, İsrail’in Dimona nükleer tesisine ait temsili maketler, 16 balistik füze ve 5 insansız hava aracıyla hedef alındı.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, askeri tatbikatın İsrail tehditlerine karşı bir cevap niteliğinde olduğunu belirtmiş ve İsrail’in en ufak hatasında bu tatbikatın gerçek olabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail yönetimi ise, Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri sürecinde Tahran yönetimini nükleer tesisleri hedef almakla tehdit etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İran nükleer faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması gerektiğini söylemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#İsrail#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk