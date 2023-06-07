İran açıkladı: Biz de hipersonik füze ürettik

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‘Fettah’ adı verilen yeni füze başkent Tahran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Devrim Muhafızları komutanlarının katıldığı resmi törenle tanıtıldı. Hipersonik füzenin bin 400 kilometre uzaklığa gidebildiği ve saatte 15 bin kilometreden fazla hıza ulaşabildiği kaydedildi.

FÜZENİN ADI ‘FETTAH’

Reisi törende yaptığı konuşmada, İran’ın savunma sanayisinde bağımsız bir ülke olduğunu belirtirken, tehditlere karşı caydırıcı olabilme gücüne ulaştıklarını söyledi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade İran’ın dünyada hipersonik füzelere sahip 4 ülke arasına yer aldığını söylediği konuşmasında, “Fettah füzesi hiçbir füze tarafından yok edilemez” ifadelerini kullandı.

SESTEN 10 KAT HIZLI

Saatte yaklaşık 1235.5 kilometre hıza sahip, sesten katbekat daha hızlı oluşuyla savunma sistemleri karşısında büyük bir üstünlük sağlayan ve durdurulamayan hipersonik füzeler, son dönemin en iddialı silahları arasındaki gösteriliyor. ABD, Çin ve Rusya, hipersonik füzelere sahip ülkeler arasında bulunurken, Kuzey Kore de geçen yıl hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

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YEDİ YIL SONRA RİYAD’A DÖNDÜ

- İran’ın Suudi Arabistan’da bulunan Riyad Büyükelçiliği, yedi yıl sonra, dün yeniden hizmet vermeye başladı. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada büyükelçiliğin yanı sıra bugün de Cidde’de yer alan başkonsolosluk ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilciliğinin tekrar açılacağı belirtildi. Suudi Arabistan’da 2016’da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr’in de bulunduğu 47 kişinin terör suçlamasıyla idam edilmesinin ardından iki ülkenin diplomatik ilişkileri kesilmişti. 6 Nisan’da Pekin’de bir araya gelen iki ülke dışişleri bakanları ilişkilerin normalleştirilmesi kararı almıştı.