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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 31.12.2020 - 17:21 | Son Güncelleme:

İran ABD'yi savaş bahanesi üretmekle suçladı

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İran ABD'yi savaş bahanesi üretmekle suçladı
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak'tan alınan istihbarata göre, "ABD'nin savaş bahanesi üretmek için komplo kurduğunu" buna karşılık Tahran'ın savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırının karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "muhtemel İran saldırısına karşı" ağır bombardıman uçaklarını bölgeye gönderen Washington yönetimini "savaş bahanesi için komplo kurmakla" suçladı.

"Irak'tan gelen istihbarat, savaş bahanesi üretmek için komplo kurulduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanan Zarif, İran'ın savaş istemediğini ancak ülkenin güvenliğine ve hayati çıkarlarına yönelik tehditlere de açık bir şekilde ve doğrudan karşılık vereceğini kaydetti.

Zarif, "Donald Trump ve suç ortakları, ABD'deki Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek yerine Orta Doğu'ya ağır bombardıman uçakları ve donanma filoları göndererek milyarlarca doları israf ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın birinci yılı yaklaşırken "muhtemel bir İran tehdidine karşı" 2 "B-52H" tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağını Orta Doğu'ya gönderdiğini duyurmuştu.


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