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Irak'ta gizemli kaza! Helikopter Avrupalı, yolcuları PKK’lı

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#Irak#Helikopter#Kaza
Irakta gizemli kaza Helikopter Avrupalı, yolcuları PKK’lı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:00

Kuzey Irak’ta kimsenin sahiplenmediği bir helikopter gizemli şekilde düştü. Kazada terör örgütü PKK mensubu 7 kişi öldü. Olay yerindeki ikinci helikopterinse nereye gittiği netlik kazanmadı.

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Irak’ın kuzeyinde, Türkiye sınırına 60 km mesafedeki Duhok kentinde gizemli bir helikopter kazası yaşandı. Sahibi belirsiz bir helikopter, bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada, aralarında kadınların da olduğu 7 kişi öldü.

IKBY SORUŞTURUYOR

Erbil merkezli Rûdaw televizyonu, ölenlerin 4’ünün erkek 3’ünün ise kadın olduğunu, yaşlarının 25 ila 45 arasında değiştiğini aktardı. Kaza üzerine Duhok’un Berkiyat köyüne giden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, cansız bedenleri olay yerinden aldı. Görgü tanıkları bölgede iki helikopter uçtuğunu söyledi. Helikopterin düşmesiyle büyük bir patlama sesi de duyulurken, bunun helikopterdeki cephaneden kaynaklandı değerlendiriliyor. Öte yandan ikinci helikopterin nereye indiği ve kimleri taşıdığı da netlik kazanmadı.

‘ARAÇTA PKK’LILAR VARDI’

Olay sonrası IKBY’nin terörle mücadele servisinden yapılan açıklamada, “İlk bulgulara göre, helikopter Eurocopter AS350 tipi ve ölenlerden bazıları PKK militanları” denildi. Bölgede iki helikopter olduğunu, kaza sonrası diğerinin uzaklaştığını aktaran Duhok Valisi Ali Teter de PKK’nın elinde helikopter olmadığını vurgulayarak, hava aracının kime ait olduğunun soruşturulduğunu belirtti. Vali Teter, ölenlerin 7’sinin de PKK’lılar olduğunu söyledi.

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Irakta gizemli kaza Helikopter Avrupalı, yolcuları PKK’lı


TÜRKİYE: İLGİMİZ YOK

IKBY bu açıklamayı yapmadan önce hava taşıtının sahibini bulmak için Türkiye, Irak merkezi hükümeti ve ABD ile temas kurdu. Hem Ankara hem de Bağdat ve Washington aracın kendilerine ait olmadığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bölgede Türk ordusuna ait helikopter uçuşu olmadığı vurgulandı. Suriye’de DEAŞ’a karşı operasyon yürüten ve YPG’ye destek veren ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü ise yorum yapmaktan kaçındı.

PKK’NIN HELİKOPTERİ Mİ VAR

YPG’nin aksine PKK, ABD ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü kabul ediliyor. PKK’lılar bir devlete ait helikopterle taşınmışsa, bu ilgili hükümeti de yasalar karşısında bağlayıcı nitelikte olur. PKK’nın elinde kendisine ait hava aracı olmadığı bilinirken, kaza sonrası terör örgütünden yapılan açıklamada “aracın kendilerine ait olmadığı” vurgulandı. ABD’nin Suriye’de terör örgütü DEAŞ ile mücadelede PKK/YPG’yi kullanması Türkiye’nin tepkisini çekiyor.

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#Irak#Helikopter#Kaza

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