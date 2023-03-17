Irak'ta gizemli kaza! Helikopter Avrupalı, yolcuları PKK’lı

Haberin Devamı

Irak’ın kuzeyinde, Türkiye sınırına 60 km mesafedeki Duhok kentinde gizemli bir helikopter kazası yaşandı. Sahibi belirsiz bir helikopter, bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada, aralarında kadınların da olduğu 7 kişi öldü.



IKBY SORUŞTURUYOR



Erbil merkezli Rûdaw televizyonu, ölenlerin 4’ünün erkek 3’ünün ise kadın olduğunu, yaşlarının 25 ila 45 arasında değiştiğini aktardı. Kaza üzerine Duhok’un Berkiyat köyüne giden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, cansız bedenleri olay yerinden aldı. Görgü tanıkları bölgede iki helikopter uçtuğunu söyledi. Helikopterin düşmesiyle büyük bir patlama sesi de duyulurken, bunun helikopterdeki cephaneden kaynaklandı değerlendiriliyor. Öte yandan ikinci helikopterin nereye indiği ve kimleri taşıdığı da netlik kazanmadı.



‘ARAÇTA PKK’LILAR VARDI’



Olay sonrası IKBY’nin terörle mücadele servisinden yapılan açıklamada, “İlk bulgulara göre, helikopter Eurocopter AS350 tipi ve ölenlerden bazıları PKK militanları” denildi. Bölgede iki helikopter olduğunu, kaza sonrası diğerinin uzaklaştığını aktaran Duhok Valisi Ali Teter de PKK’nın elinde helikopter olmadığını vurgulayarak, hava aracının kime ait olduğunun soruşturulduğunu belirtti. Vali Teter, ölenlerin 7’sinin de PKK’lılar olduğunu söyledi.

Haberin Devamı