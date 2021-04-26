Irak'ta felaket! Pandemi hastanesinde çıkan yangında 82 kişi öldü

IRAK’ın başkenti Bağdat’taki bir koronavirüs hastanesinde dün erken saatlerde çıkan yangın faciaya neden oldu. İçişleri Bakanlığı olayda 82 kişinin öldüğünü, 110 kişinin yaralandığını açıklarken, 200 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Eskiyen sağlık altyapısı tartışma konusu olan ülkede halk, sorumluların istifasını istiyor. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi olayın soruşturulması için çağrıda bulunurken, 3 gün ulusal yas ilan etti. Parlamentoda da bugün trajediye özel oturum yapılacak.

TÜPLER HATALI DEPOLANMIŞ

Fransız haber ajansı AFP, İbn el-Hatip Hastanesindeki yangına oksijen tüplerinin hatalı depolanması sonucu meydana gelen patlamanın sebep olduğunu aktarırken, kurbanların çoğunun solunum cihazına bağlı hastalar olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarına göre alevler hızla diğer katlara yayılırken, yangın sırasında 30 kişinin yoğun bakımda olduğu hastanede onlarca hasta yakını refakatçi olarak bulunuyordu. Irak sivil savunma teşkilatı, “Hastanenin yangından korunma sistemi yoktu ve hatalı tavanlar alevlerin hızla çok yanıcı malzemelere erişmesine izin verdi. Çoğu kurban, solunum cihazlar çıkarıldığı için öldü. Bazıları da dumandan zehirlendi” açıklamasını yaptı. Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Kazımi, Sağlık Bakanı Hasan Temimi’yi geçici olarak görevinden uzaklaştırdı ve hakkında inceleme başlatılması talimatı verdi. Kazımi, Bağdat Valisi Muhammed Cabir Ata ve Bağdat Risafa Yakası Sağlık Müdürü Abdulgani Saadi’yi de geçici olarak görevden aldı. Irak yasalarına göre Başbakan’ın “geçici olarak görevden uzaklaştırma” kararı uyarınca söz konusu yetkililerin görevi 60 gün boyunca dondurulacak. Hükümet yetkilisi hakkında yürütülen incelemenin 60 günde bitmemesi halinde yetkili aynı göreve bir daha geri dönemeyecek.

ALTYAPI ESKİ VE YETERSİZ

On yıllardır yeterli yatırım yapılamayan Irak’taki hastaneler oldukça yıpranmış durumda. Ekonomik gücü yeten kişiler, kalabalık ve eski hastanelere gitmek yerine evlerinde oksijen tedavisi görmeyi tercih ediyor. Ülkede hastane yatağı ve ilaç eksikliği de yaşanıyor. Irak, 1 milyondan fazla COVID-19 vakasıyla bu alanda Arap ülkeleri arasında birinci. 40 milyon nüfuslu ülkede korona ölümleri 15 bini geçerken, 300 bin kişi ilk doz aşısını oldu.

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