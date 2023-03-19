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Irak'ta düşen helikopterden PKK'lılar çıkmıştı! Peş peşe flaş açıklamalar

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#Irak#Barzani#Dünya
Irakta düşen helikopterden PKKlılar çıkmıştı Peş peşe flaş açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 14:57

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Duhok kentinde düşen ve içerisinde terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bulunduğu helikopterin IKBY’nin Süleymaniye kenti ile Suriye’nin kuzeyi arasında yolculuk yaptığını bildirdi. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise helikopterin sahibini açıkladı

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Duhok kentinde 15 Mart’ta düşen ve içerisinde terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bulunduğu helikopter ile ilgili Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi yazılı bir açıklama yaptı.

Helikopterin IKBY makamlarının onayı olmadan IKBY’nin Süleymaniye kenti ile Suriye’nin kuzeyi arasında yolculuk yaptığı ifade edilen açıklamada, Süleymaniye'de bir tarafın gizli ve gayriresmi bir şekilde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG’ye aracılık yaptığı ve helikopterlerin Süleymaniye’de iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Irak hükümeti ve koalisyon güçleri, IKBY hava sahasında onaysız uçan helikopterle ilgili açıklama yapmaya çağırıldı.

Irakta düşen helikopterden PKKlılar çıkmıştı Peş peşe flaş açıklamalar

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, helikopter kazasıyla ilgili "bazı gizemli olayların" bulunduğunu belirtmiş, IKBY emniyet ve istihbarat birimleri verilerine göre helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi bir grup tarafından satın alındığını aktarmıştı.

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SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG’ye helikopterin nasıl ulaştığı ve o bölgede ne işleri olduğuna dair bilgilerinin olmadığını kaydeden Barzani, söz konusu soru işaretlerini cevaplamak için daha detaylı incelemelere ihtiyaç duyulduğunu dile getirmişti.

Barzani, izin almadan o bölgede uçan helikopterin ne işi olduğunu öğrenmek için Irak hükümeti ve koalisyon güçlerinin birlikte iş birliği yapacaklarını söylemişti.
Öte yandan SDG tarafından 17 Mart tarihinde yapılan açıklamada, helikopterin SDG’ye ait olduğu kabul edilmiş ve 9 kişinin kazada öldüğü belirtilmişti.

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