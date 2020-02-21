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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 00:29,Son Güncelleme:/

Irak, koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını İran vatandaşlarına kapattı

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Irak, koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını İran vatandaşlarına kapattı
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Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattı.

Irak Sınır Kapıları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının 3 gün süreyle hiçbir sınır kapısından Irak'a girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İran'dan gelecek Irak vatandaşlarının söz konusu yasak kapsamına alınmayacağı ve sınır kapılarından gerçekleşen İran'dan Irak'a yönelik ithalatın ise devam edeceği kaydedildi.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Irak, bu ülkeye yapılan gidiş-dönüş tüm uçak seferlerini askıya almıştı.

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