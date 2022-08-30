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Irak Cumhurbaşkanı Salih’ten erken seçim için ulusal uzlaşı şartı

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#Mukteda Sadr#Irak#Erken Seçim
Irak Cumhurbaşkanı Salih’ten erken seçim için ulusal uzlaşı şartı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 23:38

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ulusal uzlaşı sağlandığı takdirde erken seçimin yapılmasının ülkedeki siyasi krize bir çözüm olacağına inandığın belirtti. Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerine Yeşil Bölge’den çekilmesi yönündeki çağrının ardından Koordinasyon Grubu destekçileri de bölgeden çekildi.

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Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakmasının ardından patlak veren şiddet olayları Sadr’ın destekçilerine başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’den çekilmesi çağrısında bulunması üzerine sona ermişti. Sadr destekçilerinin bölgeden çekilmesinin ardından Sadr dışındaki tüm Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu destekçileri de Yeşil Bölge dışında başlattıkları oturma eylemlerine son vererek bölgeden çekildi.

KOORDİNASYON GRUBU’NDAN HÜKÜMET KURMA SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI TALEBİ

Koordinasyon Grubu, ülkede patlak veren şiddet olaylarının ardından hükümet kurma sürecinin hızlandırılmasını talep etti. Koordinasyon Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan olayların tekrarlanmaması için hükümet kurma sürecine hız verilmesi gerektiği vurgulandı. Siyasi tarafları çalışmaya çağıran Koordinasyon Grubu, Irak Meclisi ve diğer anayasal kurumların çalışmaya dönmelerini istedi.

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ERKEN SEÇİM İÇİN ULUSAL UZLAŞI ŞARTI

Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise yaptığı açıklamada, erken seçime gidilmesi için ulusal bir diyaloğun sağlanması için Koordinasyon Grubu yöneticilerini Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr ile iletişime geçmesine isteyerek, ulusal uzlaşının sağlandığı takdirde erken seçimin yapılmasının ülkedeki siyasi krize bir çözüm olacağına inandığın belirtti.

CAN KAYBI 30’A YÜKSELDİ

Sadr'ın dün siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından destekçileri Yeşil Bölge'ye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmıştı. Iraklı bir tıbbi kaynak, Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişinin yaralandığını aktardı.

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#Mukteda Sadr#Irak#Erken Seçim

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