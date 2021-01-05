Irak Başbakanıyla ilgili flaş iddia, Süleymani'yi eleştiren danışmanını görevden uzaklaştırdı

Irak'ın resmi ajansı INA'da Kazımi tarafından güvenlik yetkilileri için çıkarılan kararın paylaşıldığı haberde, "Güvenlik güçleri ve ordu mensuplarının herhangi bir konu hakkında medyaya röportaj ve açıklamalarda bulunmaları yasaklandı." ifadeleri kullanıldı.



Bu kararın ardından Kazımi'nin danışmanlarından Davud da yazılı açıklama yaparak, Süleymani'nin öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla BBC Farsça'ya verdiği mülakatta İranlı komutan hakkında kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını ve programa resmi bir yetkili olarak değil araştırmacı ve akademisyen kimliğiyle katıldığını belirtti.



Kendisiyle mülakatın yayınlandığı 3 Ocak'ta değil aylar önce görüş alındığını vurgulayan Davud, "Irak konusunda uzman, özgür bir araştırmacı ve akademisyen olarak mülakata katıldım. Iraklı resmi bir yetkili olarak değil." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Irak ve İran basınında çıkan haberlerde, Kazımi'nin Davud'u Süleymani hakkındaki ifadeleri nedeniyle görevden aldığı iddia edildi.



Irak medyasına göre Kazımi, Davud'u görevinden uzaklaştırıp hakkında soruşturma başlattı. Bazı haberlerde de Kazımi'nin İran'a yakın Iraklı Şii siyasi partilerin baskısı sonucu böyle bir karar aldığı ileri sürüldü.



İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim, Irak'taki haber kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Davud'un Süleymani hakkındaki "küstahça" açıklamaları nedeniyle Kazımi tarafından görevinden uzaklaştırıldığını iddia etti.



BBC Farsça'da 3 Ocak'ta yayımlanan röportajında Davud, "Süleymani sadece Irak-İran işlerinden sorumlu bir koordinatör değil kendisini Irak'ın iç işlerinden sorumlu birisi olarak da görüyordu. Irak'taki protokollere uymuyordu. Ne zaman nereye isterse gidip geliyordu." demişti.