İntikam yemini etmişlerdi, Putin Wagner için harekete geçti, imzayı attı!

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Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin’in şüpheli ölümü arkasında pek çok soru işareti bıraktı. Olayın perde arkası ile ilgili sayısız teori ortaya atılırken Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), dün akşam düşen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaştıklarını açıkladı.

SLEDCOM’un açıklamasında “İlk incelemelere göre kaza yerinde 10 ceset bulundu. Kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılmaktadır. Uçuş kayıt cihazlarına el konuldu ve olay yerinin detaylı incelemesi devam ediyor. Şu anda, kazanın tüm koşullarını belirlemek için önemli olan eşya ve belgelere de el konulmaktadır ve gerekli adli incelemeler yapılacaktır” denildi.



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Şimdi gözler bir dönem 'Putin'in özel ordusu' olarak bilinen paralı asker grubu Wagner'in bundan sonraki yol haritasına çevrildi. Üç kıtada faaliyet gösteren ve kısa sürede korkulan bir askeri güç merkezine dönüşen paralı asker grubunun başlarında Prigojin olmadan yollarına devam edip edemeyeceği şimdilik belirsiz.



Çoğu güvenlik uzmanı Rusya'nın grubun başına güvenilir bir müttefik koyabileceğini dile getiriyor ancak Wagner askerlerinin dışarıdan gelecek bir isme itaat edip etmeyeceği bilinmiyor.

Uçak kazasında ölenlerin arasında grubun üst düzey isimlerinin de yer alması 'içerden bir isim' ihtimalini düşürüyor ve Wagner'deki liderlik boşluğunu daha da ciddi bir hale getiriyor.



Askeri analistler Prigojin'in ölmesi sonrası paralı askerlerin sadakatini nereye yönlendireceğinin belirsiz olduğunu ve bu durumun her şeyi daha kaotik hale getireceğini vurgularken Prigojin destekçileri intikam dolu mesajlar yayınlamaya devam ediyor.

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Batı medyasında yayınlanan haberlerde Wagner destekçilerinin Prigojin'in ölümü sonrası 'tam seferberliğe' hazırlandıkları ve yol haritalarının çoktan hazır olduğu öne sürülüyor.



Askerlerin kazadan bir gün sonra verdikleri 'Hazır olun, geliyoruz' mesajı da bu iddiaları güçlendiriyor.



Wagner askerlerinin liderlerinin ölümüne ne ölçüde tepki vereceklerini zaman gösterecek. Ancak Kremlin isyan ihtimaline karşı hızlıca harekete geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün tüm paralı askerlerin Rusya’ya bağlılık yemini etmesini gerektiren bir kararnameyi imzaladı.



Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre kararnamenin amacı manevi, ahlaki temeller oluşturmak ve paralı askerlerin üstlerinin emirlerine harfiyen uymasını sağlamak.