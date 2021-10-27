İnsanlığın en karanlık gününün son tanığı hayata gözlerini yumdu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika TFF resmen açıkladı İşte MHKnin yeni başkanı...Son dakika! TFF resmen açıkladı! İşte MHK'nin yeni başkanı...#Merkez Hakem Kurulu
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşmeTürkiye ile ABD arasında kritik görüşme#İbrahim Kalın
CHPnin tezkereye hayır oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDPye tepki gösterirdi’CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İYİ Partide tezkere firesi Bir tek o hayır dediİYİ Parti'de tezkere firesi! Bir tek o 'hayır' dedi#Durmuş Yılmaz
İnsanlık tarihinin en karanlık gününü yaşadıİnsanlık tarihinin en karanlık gününü yaşadı #Hiroşima
Türkiyenin en büyüğü Yarın açılacakTürkiye'nin en büyüğü! Yarın açılacak#Millet Bahçesi
Avrupa bu skandalı konuşuyor Yanlışlıkla tutkal verildi, 2 çocuk öldüAvrupa bu skandalı konuşuyor! Yanlışlıkla tutkal verildi, 2 çocuk öldü!#İngiltere
Üniversite bu olayı konuşuyor Sahte akademisyen gözaltındaÜniversite bu olayı konuşuyor! Sahte 'akademisyen' gözaltında#Zehra Zulal Atalay Laçin
Bu insanlardan biriyseniz dikkat Tek tek açıklayıp uyardılar...Bu insanlardan biriyseniz dikkat! Tek tek açıklayıp uyardılar...#Koronavirüs
Mahmut Uslu: Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...Mahmut Uslu: 'Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...'#Mahmut Uslu
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
Tolga Karelden yeni yatırımTolga Karel'den yeni yatırım#Tolga Karel
Düğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmezDüğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez#Vivek Chadha
HABERLERDünya Haberleri

İnsanlığın en karanlık gününün son tanığı hayata gözlerini yumdu!

#Hiroşima#Japonya#Sunao Tsuboi
İnsanlığın en karanlık gününün son tanığı hayata gözlerini yumdu

96 yaşındaki Sunao Tsuboi dünya tarihinin en büyük felaketlerinden birinin, Japonya'ya atılan atom bombalarının son tanığıydı... Ömrünü silahsızlanma aktivisti olarak geçiren Tsuboi hayata gözlerini yumdu.

Haberin Devamı

 ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentini atom bombasıyla vurduğu saldırıdan sağ kurtulan 96 yaşındaki Sunao Tsuboi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberinde, dünyanın ilk atom bombası saldırısı niteliğinde olan ABD'nin Hiroşima'yı atom bombasıyla vurduğu 6 Ağustos 1945'te Tsuboi'nin 20 yaşında olduğu belirtildi.

Üniversiteye gitmek için yolda olduğu sırada atom bombasının atıldığı "sıfır noktasının" 1,2 kilometre uzağında olmasına rağmen tüm vücudu yanan Tsuboi, ülkedeki "Atom Bombası ve Hidrojen Bombasından Kurtulanlar" adlı organizasyonun da başkanlığını yaptı.

İnsanlığın en karanlık gününün son tanığı hayata gözlerini yumdu

Tsuboi'nin ailesi, 96 yaşındaki nükleer silahsızlanma aktivisti Tsuboi'nin kalp ritim bozukluğu nedeniyle 24 Ekim'de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 27 Mayıs 2016'da Hiroşima'ya düzenlediği ziyarette Tsuboi ile kısa süreli görüşmüştü.

Haberin Devamı
Hiroşima patlaması nedir, Hiroşima ve Nagazaki patlaması ne zaman oldu Yıl dönümü unutulmadı

İlgili Haber:Hiroşima patlaması nedir, Hiroşima ve Nagazaki patlaması ne zaman oldu? Yıl dönümü unutulmadı

HİROŞİMA VE NAGAZAKİ'YE ATOM BOMBASI ATILMASI

1939-1945 dönemindeki İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında ABD, Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmıştı.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'yi vurması, Japonya'nın teslim olmasına giden yolu açmıştı.

Japonya'nın teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı resmen sona ermişti.

İnsanlığın en karanlık gününün son tanığı hayata gözlerini yumdu

Dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini alan ABD'nin bu saldırılarında en az 140 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Japonlar ise iki şehirdeki ölümlerin 500 bine yakın olduğunu açıklamıştı.

İlgili Haberler:

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hiroşima#Japonya#Sunao Tsuboi

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler