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İnsan kemiğinden yapılan uyuşturucu nedeni ile 'ulusal acil durum' ilan edildi! Sierra Leone'de mezar nöbeti

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#Sierra Leone#Uyuşturucu#Ulusal Acil Durum
İnsan kemiğinden yapılan uyuşturucu nedeni ile ulusal acil durum ilan edildi Sierra Leonede mezar nöbeti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 13:13

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone insan kemiklerinden yapılan psikoaktif bir uyuşturucu nedeniyle 'ulusal acil durum' ilan etti. Polis, mezarların kazılmasını engellemek için başkent Freetown'daki mezarlıklarda nöbet tutmaya başladı.

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Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, 'Kush' adı verilen uyuşturucu maddenin gençler arasında kullanımının yoğunlaşması nedeni ile düğmeye bastı ve uyuşturucuyla mücadele planını halka duyurdu.

"Ülkemiz şu anda uyuşturucu madde bağımlılığının, özellikle de sentetik uyuşturucu Kush'un tahrip edici etkisi nedeniyle varoluşsal bir tehditle karşı karşıya" diyen devlet başkanı "ulusal acil durum" ilan ettiklerini bildirdi.

İnsan kemiğinden yapılan uyuşturucu nedeni ile ulusal acil durum ilan edildi Sierra Leonede mezar nöbeti

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, devlet kurumları, kolluk kuvvetleri ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa çalışacağını açıklayan Maada Bio, uyuşturucu şebekelerinin çökertilmesi için çalışmaların başladığını duyurdu.

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MEZARLIKLARDA NÖBET

Polis, mezarların kazılmasını engellemek için başkent Freetown'daki mezarlıklarda nöbet tutmaya başladı.

ÖĞÜTÜLMÜŞ İNSAN KEMİĞİ KATILIYOR, KULLANANLARI ADETA ZOMBİYE ÇEVİRİYOR

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre, bir takım kimyasal maddelerin karışımı ile hazırlanan 'kush' isimli uyuşturucuya etkisini artımak için öğütülmüş insan kemiği katılıyor.

Sierra Leone ve Liberya gibi Batı Afrika ülkelerinde birkaç yıldır yaygınlaşan uyuşturucunun kullananları en az birkaç saat gerçeklikten ayırarak adeta zombiye çevirdiği belirtiliyor.

İnsan kemiğinden yapılan uyuşturucu nedeni ile ulusal acil durum ilan edildi Sierra Leonede mezar nöbeti

YÜZLERCE GENÇ ERKEK ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

2020 ile 2023 yılları arasında Sierra Leone Psikiyatri Hastanesi'ne 'kush'la bağlantılı hastalıklar nedeniyle başvuranların sayısı neredeyse yüzde 4000 arttı; bunların büyük çoğunluğu 18-25 yaş arası genç erkeklerdi.

Uyuşturucunun neden olduğu can kaybı net olarak bilinmese de Freetown'dan bir doktor BBC'ye yaptığı açıklamada son aylarda yüzlerce genç erkeğin ilacın neden olduğu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı. 

İnsan kemiğinden yapılan uyuşturucu nedeni ile ulusal acil durum ilan edildi Sierra Leonede mezar nöbeti

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"SANKİ İÇİNDE ŞEYTANİ BİR ŞEY VAR"

Uyuşturucu kurbanlarından biri olan 25 yaşındaki Abu Bakhar, Channel 4 News'e, uyuşturucunun kendisini bir 'zombiye' dönüştürmesi nedeniyle müzik kariyeri umutlarından vazgeçtiğini anlattı: 'Uyuşturucu yüzünden derslere, yazmaya, hiçbir şeye konsantre olamadım. Sanki içinde şeytani bir şeyler var. Çevrendekilerin öldüğünü görüyorsun yine de kullanıyorsun.'

Son raporlar zehrin sadece Sierra Leone'deki bir sorun olmadığını, uyuşturucu bağımlılığının Batı Afrika'ya yayıldığını gösteriyor. Liberya ve Gine'nin kentsel bölgelerindeki bir milyondan fazla uyuşturucu bağımlılığının pençesinde.

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#Sierra Leone#Uyuşturucu#Ulusal Acil Durum

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