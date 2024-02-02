İngiltere'yi ayağa kaldıran asitli saldırı! Polis her yerde onu arıyor...

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bir kadın ve iki kızı arabalarının içindeyken asitli bir madde ile saldırıya uğradı. Clapham’da bölgesinde yaşanan olayda, beş polis memuru ve yardım etmeye çalışan dört kişi hafif yaralandı.



Metropolitan Polis Şefi Mark Rowley, BBC Londra Radyosu'na yaptığı açıklamada bu gibi olayların son derece nadir gerçekleştiğini vurgulayarak şüphelinin kurbanları tanıdığını açıkladı.



Londra polisinin saldırgana ilişkin dağıttığı son görüntü