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İngiltere'yi ayağa kaldıran asitli saldırı! Polis her yerde onu arıyor...

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#İngiltere#Londra#Asit
İngiltereyi ayağa kaldıran asitli saldırı Polis her yerde onu arıyor...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 09:10

İngiltere'nin başkenti Londra'da arabaları içinde oturan bir anne ve iki kızına gerçekleştirilen asitli saldırı ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayda, beş polis memuru ve yardım etmeye çalışan dört kişi hafif bir şekilde yaralanırken anne ve kızındaki yaraların kalıcı olabileceği açıklandı. Saldırgan bütün gece helikopterlerle arandı ancak henüz yakalanamadı.

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bir kadın ve iki kızı arabalarının içindeyken asitli bir madde ile saldırıya uğradı. Clapham’da bölgesinde yaşanan olayda, beş polis memuru ve yardım etmeye çalışan dört kişi hafif yaralandı.

Metropolitan Polis Şefi Mark Rowley, BBC Londra Radyosu'na yaptığı açıklamada bu gibi olayların son derece nadir gerçekleştiğini vurgulayarak şüphelinin kurbanları tanıdığını açıkladı.

İngiltereyi ayağa kaldıran asitli saldırı Polis her yerde onu arıyor...

BÜTÜN GECE HELİKOPTERLE ARANDI ANCAK BULUNMADI

Yapılan incelemeler sonucu  saldırganın 30'lu yaşlardaki Abdül Şükür Ezedi olduğu ortaya çıktı. Polis kayıtlarına göre saldırgan, Afganistan'dan sığınmacı olarak gelen saldırgan 2018'de cinsel saldırı suçundan mahkum edildi. 3 ya da 4 yıl sonra ise sığınma statüsü aldı.

Saldırgan bütün gece helikopterlerle arandı ancak henüz yakalanamadı. Arama çalışmaları devam ediyor. Saldırganın son olarak Londra'nın kuzeyinde bir süpermarkette görüldüğü tespit edildi.

Polis adamın fotoğraflarını yayınlayarak bölge halkını dikkatli olmaları yönünde uyardı.
İngiltereyi ayağa kaldıran asitli saldırı Polis her yerde onu arıyor...

Londra polisinin saldırgana ilişkin dağıttığı son görüntü

YARALAR KALICI OLABİLİR

Londra emniyeti, saldırganın neden bu saldırıyı gerçekleştirdiğinin henüz belli olmadığını kaydediyor.

Saldırıya uğrayan çocuklardan birinin sekiz diğerinin üç yaşında olduğu açıklandı. Hastanede tedavi gören anne ve küçük kızın yaralarının "kalıcı" olabileceği ifade edildi. 

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU: 'GÖREMİYORUM' DİYE AĞLIYORDU

31 yaşındaki yaralı anneye yardım eden görgü tanıklarından biri, kadının “Göremiyorum, göremiyorum” diye ağladığını söyledi.

Bölgede oturan bir çift ise yardım çağrılarının ardından sokağa gittiklerini anlattı.
İngiltereyi ayağa kaldıran asitli saldırı Polis her yerde onu arıyor...

“Dışarı çıktık ve bir adamın bir kızı arabadan çıkardığını gördük. Peşinden koştum ancak ayağımda terlik vardı ve çok uzağa gidemedim. Geri döndüğümde saldırıya uğrayan kadını gördüm. Gidip biraz su getirdim” diyen görgü tanığı, kadının yüzünde ciddi yanıklar olduğunu vurguladı.

Saldırıya uğrayan çocuklardan birini taşıyan tanıklardan birinin yüzünde ve kollarında yanıklar oluştu.

İNGİLTERE'NİN BİR NUMARALI GÜNDEM MADDESİ OLDU

Ülkede şok etkisi yaratan saldırı bugün İngiliz medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu. 

Telgraph gazetesi 2016 yılında bir kamyonun arkasında yasadışı yollardan ülkeye gelen saldırganın Birleşik Krallık'ta sığınma talebinin iki kez reddedildiğini ardından kalmasına izin verildiğini yazdı.

Dailymail gazetesi ise saldırı sonrası ülkedeki sığınmacı tartışmalarının yeniden alevlendiğine dikkat çekti.

Muhafazakâr Parti milletvekili Miriam Cates İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Bu adama bu ülkede asla sığınma hakkı verilmemeliydi ve ona nasıl kalma izni verildiğinin temeline inmemiz gerekiyor. Bu saldırı her yıl Birleşik Krallık'a giren binlerce yasa dışı göçmen nedeniyle karşı karşıya olduğu muazzam güvenlik tehdidini ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Sir John Hayes ise İçişleri Bakanı James Cleverly'ye bir mektup yazarak Birleşik Krallık'ın sığınma kurallarının acilen gözden geçirilmesini talep edeceğini söyledi.

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#İngiltere#Londra#Asit

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