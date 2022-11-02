İngiltere’nin acil durum planı hazır

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İngiltere’de bakanlıkların müşterek bir şekilde ‘gizlilik içeren’ acil bir durum planı yaptığı ortaya çıktı. Gizlilik içerisinde hazırlanan belgelerde bir hafta boyunca enerji kesintileri karşısında alınacak acil durum önlemleri yer alıyor. İlk olarak ‘Yarrow Programı’ adı altında ortaya çıkan plan, hükümetin yoğun stres altında acil bir duruma refleksini ölçüyor.



Planda, kamusal düzeni sağlamak, yaşlı ve hastalara bakım hizmetleri, gıda sevkiyatı, ordu sevk ve idaresinin sağlanmasına kadar birçok başlık söz konusu.



‘Savaş oyunu’ planında Rusya’nın Avrupa elektrik şebekelerine yapacağı senaryoya geniş yer verilmiş durumda. Kuzey Akım Boru Hattı’na düzenlenen saldırıdan yola çıkılan planda, düşman güçlerinin sualtı elektrik hatlarına saldırılar düzenlemesi öngörülüyor. Kesinti senaryosunda işletme ve hanelere, ikinci ve yedinci gün aralıklarında ihtiyacının yüzde 60’ı karşılanacak.



İnternet ve telefon hatlarının da çalışmayacağı ‘savaş oyunu’ senaryosunda kamuoyunun BBC Radyo üzerinden yönlendirileceği kaydediliyor. 1970 yılında yaşanan petrol krizi ile İngiltere’de benzer planlar devreye alınmıştı.

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KESİNTİLERDEN EN ÇOK KİMLER ETKİLENECEK?



İngiltere elektrik şebekelerine ait işletmeleri, olası krizde talep yoğunluğuna göre bölgelerde havuz planlarına geçecek. Dağıtım birimlerine yapılacak kesintilere göre önceden planlar gönderilecek. Bu yüzden kimlerin elektriğe ulaşıp ulaşamayacağına, şebeke işletmeleri yapacakları analizler sonucu karar vermiş olacak.



ELEKTRİKLİ ARAÇLARA KÖTÜ HABER



Halkın olası kesintilerde elektriği daha bilinçli bir şekilde kullanmasına yönelik talimatlarda, saç kurutma makinası, fırın, ütü ve tost makinası gibi küçük ev aletlerinin kullanımı sınırlandırılıyor. Öte yandan şarj olmak için yüksek elektrik tüketimine ihtiyaç duyan elektrikli araçların olası kesintilerde şarj edilemeyeceği ve trafiğe çıkamayacağı belirtiliyor.