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Kara kış korkusu artıyor... İşte Avrupa'yı bekleyen en kötü senaryolar

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#AVRUPA#Enerji Krizi#Doğalgaz
Kara kış korkusu artıyor... İşte Avrupayı bekleyen en kötü senaryolar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 15:38

Rusya ile yaşanan kriz ardından Avrupa Birliği (AB) hükümetleri en kötü kış senaryolarına hazırlanıyor.

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Avrupa’da iklim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar ve doğalgaz stoklarının azlığı uzmanların önlem çağrılarını gündeme taşıdı. AB Tüketim Organizasyon’u politikalar ofisinde uzun yıllar görev yapmış olan Jaume Loffredo, “Eğer Rusya, doğal gaz akışı kesintisini daha öteye taşırsa, Avrupa çetin bir kışla karşı karşıya kalacak.” dedi.

Avrupa’nın en büyük doğalgaz sağlayıcısı olan Rusya, Ukrayna savaşı ardından AB’ye gaz akışını keserek, büyük bir enerji krizinin kapılarını aralamıştı. Uzmanlar, doğalgaz sorununun diğer enerji krizlerini peşinden sürükleyeceğini ve bu kış Avrupa’da elektrik kesintileri olabileceğini söylüyor.

YENİ BİR KÜRESEL KRİZ Mİ TETİKLENİYOR?

Beklenen kötü senaryoda, Avrupa’da üretimin durması geliyor. Endüstriyel alanda başlayan bir enerji krizinin, Covid-19 ardından kırılgan hale gelen küresel ekonomide büyük çatlaklar oluşturması endişeler arasında.

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Doğalgaz ardından gelecek, elektrik krizi günlük hayatın durmasına kadar büyük etkilere sahip olacak.
Isınma ve barınmada yaşanacak krizler, Avrupa hükümetlerini yeni bir siyasi krizle karşı karşıya bırakabilir.

Ulaşım ve iletişimde yaşanabilecek aksaklıklara karşı şimdiden kriz masaları oluşturulmuş durumda. Almanya hükümeti yaptığı açıklamada, beklenen enerji krizine karşı 200 milyar euro fon ayırdığını duyurmuştu.

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Kara kış korkusu artıyor... İşte Avrupayı bekleyen en kötü senaryolar

YUNANİSTAN’DA HALK YAKACAK ODUN İÇİN SIRAYA GİRDİ

Yunanistan’da halk doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artması ardından, çareyi odun yakmada buldu. Atina’nin güneyindeki banliyö bölgesi Glyfada’da geçtiğimiz yıl başlatılan ücretsiz odun dağıtımı programına başvurular bu yıl artış gösterdi. Glyfada Belediyesi Sivil Koruma Dairesi Başkanı Anna Kafka, “Şimdiden 4 bin başvuru kabul edildi. Program kış boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.

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#AVRUPA#Enerji Krizi#Doğalgaz

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