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İngiltere'den yasa dışı göçle mücadele için yeni yasalar! Tartışmalı 'Ruanda' uçuşları yeniden başlatılacak...

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#İngiltere#Ruanda#Yasa Dışı Göç
İngiltereden yasa dışı göçle mücadele için yeni yasalar Tartışmalı Ruanda uçuşları yeniden başlatılacak...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 19:26

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yasa dışı göçle mücadele etmek üzere yeni yasalar çıkaracaklarını açıklayarak, hükümetin yasa dışı yollarla İngiltere’ye gelenleri sınır dışı etmek için Ruanda'ya yapılması planlanan tartışmalı uçuşlarını yeniden başlatacağını ifade etti.

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İngiltere, yasa dışı göçle mücadele için yeni yasa çıkarmaya hazırlanıyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, yasal ve güvenli olmayan yollarla İngiltere’ye gelen kişilere yönelik yeni yasa çıkaracağına dair söz vererek, bu kişilerin alıkonularak ülkelerine geri gönderileceklerini ya da sığınma taleplerinin değerlendirileceği güvenli bir ülkeye hızla gönderileceklerini söyledi. Sunak “Yasa dışı yollardan gelenlerin artık sınır dışı etme girişimlerini asılsız iddialar veya temyizlerle engellenmemelidir ve İngiltere’den çıkarıldıktan sonra yeniden ülkeye yerleşmeye veya vatandaşlığa girme hakkına sahip olmamalıdır” dedi.

“ARTIK YETER”

Söz konusu yasanın gelecek yılın başlarında parlamentoya sunulacağını aktaran Sunak, “Çözüm sadece neyin işe yaradığı değil, neyin doğru olduğudur. İnsanların buraya yasa dışı yollardan gelmesi adil değil. Artık yeter” ifadelerini kullandı.

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ARNAVUTLUK VE İNGİLTERE ANLAŞTI

Sunak ayrıca, küçük teknelerle Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye gelen tüm Arnavutluk vatandaşlarının geri gönderilmesi konusunda Arnavutluk ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yasa dışı göçle mücadelede önemli noktalara vurgu yapan Sunak, kanaldan yasa dışı geçişleri önlemek için küçük tekneler ile operasyonlara başlanacağını ve göçmenlik memurları tarafından gerçekleştirilen baskınların sayısını artırmak için daha çok yatırım yapılacağını ifade etti.

Ayrıca kullanılmayan tatil parkları, eski öğrenci yurtları ve ihtiyaç fazlası askeri alanlar da dahil olmak üzere yeni alanların sığınmacıları barındırmak için kullanılacağını belirten Sunak, yaklaşık 10 bin yeni alanın tespit edildiğini aktardı. Sığınmacılarla çalışan sosyal hizmet görevlilerinin sayısının iki katına çıkarılacağını ifade eden Sunak, taleplerin işlenmesi için geçen süreyi kısaltmak üzere sistemin yeniden tasarlanacağını ve birikmiş iş yükünü gelecek yılın sonuna kadar ortadan kaldırma taahhüdünde bulunacaklarını belirtti.

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"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYANLARA SIĞINMA HAKKI SAĞLAMA KONUSUNDA GURURLU BİR GEÇMİŞİMİZ VAR”

Hükümetin yasa dışı yollarla İngiltere’ye gelenleri sınır dışı etmek için Ruanda'ya yapılması planlanan tartışmalı uçuşlarını yeniden başlatacağını ifade eden Sunak, milletvekillerinin göçmenlere sığınma hakkı sağlamak için yıllık bir kota belirleyebileceğini duyurdu. Sunak, "En çok ihtiyaç duyanlara sığınma hakkı sağlama konusunda gururlu bir geçmişimiz var. Cömertliğimizden kimse şüphe edemez. Fakat bugün bu cömertlikten yararlananların çoğu doğrudan savaş bölgelerinden kaçanlar veya zulüm görme riski altında olanlar değil, küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçen insanlar” dedi.

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“YOLCULUKLARI ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN ACIMASIZ ORGANİZE SUÇLULAR TARAFINDAN KOORDİNE EDİLİYOR”

Kaçak göçmenlerin birçoğunun temelde güvenli ülkelerden geldiğini aktaran Sunak, “Güvenli ülkelerden geçiyor, yolculukları özel bir amaç için acımasız organize suçlular tarafından koordine ediliyor ve her bir yolculuk kadınların, çocukların ve çoğunlukla erkeklerin hayatını riske atıyor. Önceki nesillerin insancıl yasalarımızı hazırlarken amaçladıkları bu değildi. Şimdi kararlı bir şekilde harekete geçmezsek, bu durum daha da kötüleşecek" dedi.

Öte yandan Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye gelenlerin sayısı geçtiğimiz yıl 43 bini aşarak rekor kırmıştı. İngiltere İçişleri Bakanlı tarafından geçtiğimiz eylül ayında açıklanan verilere göre ise, 100 bini ise 6 aydan uzun süredir olmak üzere toplam 143 bin 377 sığınmacı başvurularına ilişkin kararın açıklanmasını bekliyor.

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#İngiltere#Ruanda#Yasa Dışı Göç

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