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İngiltere'den 'keyfi' geciktirme... Binlerce Türk vatandaşı zor durumda!

#İngiltere#Vize#Dünya
İngiltereden keyfi geciktirme... Binlerce Türk vatandaşı zor durumda

İngiltere hükümeti tarafından İngiltere'de iş kurmak için davet alan ve ülkeye yerleşen binlerce kişi, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın 'keyfi' gecikmeleri nedeniyle belirsizlik içinde kaldı.

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En az bir yıldır İngiltere'de yaşayan ve çalışan birçok Türk vatandaşı İçişleri Bakanlığı'nın 'keyfi' gecikmeleri nedeniyle zor günler geçiyor.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, vize kararları uzun süre geciken Türk iş insanları kararın çıkmasını beklerken seyahat edemiyor ve bazı durumlarda çalışamıyorlar.

Aynı habere göre, ekonomik olarak son derece negatif bir etkiye sebep olan bu 'keyfi' gecikme bazı Türk vatandaşlarının evlerini kaybetmesine neden oldu.

BİR YILDA YÜZDE 54 ARTIŞ

İçişleri Bakanlığı verileri, Eylül 2021 sonu itibariyle 8 bin 251 kişinin Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) vize uzatma başvurusu hakkında bir karar beklediğini gösteriyor.

İngiltereden keyfi geciktirme... Binlerce Türk vatandaşı zor durumda

M&S ve Boots gibi firmalara ürün tedarik eden bir işletme kuran Kerim Beyaz uzun vize gecikmeleri nedeniyle Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı.

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Bu sayı önceki yıla göre yüzde 54 ve 2019'a göre ise yüzde 297 artış görüldüğünü gözler önüne seriyor.

BÜYÜKELÇİ YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Büyükelçisi Ümit Yalçın, The Independent'a Türk vatandaşlarına yönelik ECAA vizelerinin işlenmesiyle ilgili konuları 'çok yakından takip ettiğini' söyledi ve şunları ekledi;

'İngiliz makamlarının devam eden davaları hızla sonuçlandıracağına inanıyoruz.'

İNGİLİZ VEKİL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Geçen hafta Avam Kamarası'nda konuyu gündeme getiren İşçi Partisi Milletvekili Feryal Clark konu ile ilgili her gün yüzlerce e posta aldığının altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı;

'İş insanları buraya yerleşti, evraklarını gönderdiler, tüm vergi beyannamelerini ve makbuzlarını aldılar. Yapılması gereken her şeyi doğru bir şekilde yaptılar ama bekliyorlar.'

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'GEÇİCİ VİZE VERİN' ÇAĞRISI

Clark, İçişleri Bakanlığı'nı makul bir süre içinde cevap alamayan kişilere seyahat etmelerini, ev kiralayabilmeleri ve işlerini etkin bir şekilde yürütmelerini sağlamak için geçici bir vize vermeye çağırdı.

Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlık sözcüsü ECAA'ya yapılan başvuruların basit ve karmaşık olmadığı durumlarda altı aylık içinde sonuçlanacağını belirtti.

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6 aylık sürecin standart olduğunun altını çizen sözcü, 'Başvurular daha karmaşıksa, dikkate alınması daha uzun sürebilir. Bekleyen kişilere bu konuda bilgi verdik ve her başvuruyu mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmayı amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.

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#İngiltere#Vize#Dünya

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