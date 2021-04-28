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Haberler Dünya Haberleriİngiltere'de yüzlerce kişi aşı olduktan sonra kulak çınlaması şikayetinde bulundu
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 28.04.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

İngiltere'de yüzlerce kişi aşı olduktan sonra kulak çınlaması şikayetinde bulundu

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İngiltere'de yüzlerce kişi aşı olduktan sonra kulak çınlaması şikayetinde bulundu

İngiltere'de aşı yaptıran yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayeti ile hastanelere başvurdu. Bu durum aşıda yeni bir yan etki mi bulundu tartışmalarına neden oldu.

Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Aşılama çalışmalarının başlaması ile pandemiye karşı mücadele dünyanın dört bir yanında son sürat sürüyor.

Aşılarda çıkan yan etkiler ise tartışmaların odağındaki yerini koruyor. İngiltere'den gelen bir haber bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ülkede Kovid-19 aşısı yaptıran yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayeti ile hastanelere başvurdu.

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İngiliz sağlık kuruluşu BTA, Kovid-19 aşısı ile enjekte edilen her 24 bin kişiden birinde veya daha azında kulakta çınlama sorunu yaşayabileceğini açıkladı.

Aynı açıklamada 'Aşıların kulak çınlamasına neden olma veya daha kötü hale sonuçlar doğurma olasılığı oldukça düşük görünüyor' ifadesi de yer aldı.

Ancak bilim insanları buna neyin sebep olduğu ve etkileri üzerinde hala yeterli bilgiye sahip olmadıklarının altını çiziyor.

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Aralık ayında kulak çınlaması uzun Kovid 19'un 30 kadar semptomundan biri olarak listelenmişti.

Peki Kovid-19 kulak çınlamasını tetikleyebiliyorsa, aşı da bunu yapabilir mi? Bu soruya yanıt veren Profesör Nirmal Kumar, şu ifadeleri kullandı;

'Bu durum tamamen tesadüfi olabilir veya gerçek bir etki olabilir. Ancak aşı sonrası kulak çınlaması şikayeti çok nadirdir.'

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Bu durumun aşıların yan etkisinden ziyade strese dayalı ortaya çıktığı da sıkça dile getirilen iddialar arasında.

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