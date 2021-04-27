ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirÃ¼s aÅŸÄ±larÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile gÃ¼ndemde. AÃ§Ä±klama sonrasÄ± ABD'li milyarder tepkilerin hedefi oldu. Gates kÄ±sa sÃ¼rede sosyal medyanÄ±n gÃ¼ndemine oturdu.
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Ä°lk olarak 2019'un son gÃ¼nlerinde ortaya Ã§Ä±kan koronavirÃ¼s (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralÄ± ortak gÃ¼ndemi olmaya devam ediyor. SalgÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nden bu yana virÃ¼s dÃ¼nya genelinde 150 milyonun Ã¼zerinde insana bulaÅŸtÄ± ve 3 milyonun Ã¼zerinde kiÅŸinin canÄ±na mal oldu.
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AÅŸÄ±ya karÅŸÄ± ÅŸu an iÃ§in elimizdeki en gÃ¼Ã§lÃ¼ silah aÅŸÄ±. Ancak aÅŸÄ±daki adaletsizlik salgÄ±n ile kÃ¼resel mÃ¼cadeleyi tehdit ediyor. DÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 16'sÄ±nÄ±n tÃ¼m aÅŸÄ±larÄ±n yÃ¼zde 47'sine sahip olmasÄ± Kovid-19 ile mÃ¼cadele Ã¶nÃ¼ndeki en bÃ¼yÃ¼k engel olarak gÃ¶steriliyor.
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Bir baÅŸka sorun ise aÅŸÄ± Ã¼reticilerinin iÃ§eriklerini 'fikri mÃ¼lkiyet' olduÄŸu gerekÃ§esi ile paylaÅŸmamalarÄ±. Åžirketlerin bu politikasÄ± hakkÄ±nda Bill Gates tepki Ã§eken bir aÃ§Ä±klamada bulundu. Pek Ã§ok aÅŸÄ± ÅŸirketinde yatÄ±rÄ±mÄ± bulunan Gates, Ä°ngiliz Sky News'e verdiÄŸi mÃ¼lakatta bu ÅŸirketlerin aÅŸÄ± tariflerini paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi sorulduÄŸunda 'hayÄ±r' cevabÄ±nÄ± verdi.
Gates aÅŸÄ± Ã¼reticilerinin sÄ±kÃ§a dile getirdiÄŸi fikri mÃ¼lkiyetin "iÅŸleri engelleyen ÅŸey" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi. DÃ¼nya genelinde her gÃ¼n binlerce kiÅŸinin hayatÄ±na mal olan virÃ¼se raÄŸmen ÅŸirketlerin aÅŸÄ± tariflerini paylaÅŸmamasÄ± bir sÃ¼redir tepki Ã§ekiyordu. Gates'in bu ÅŸirketlere hak vermesi sonrasÄ± ABD'li milyarder de tepkilerin hedefi oldu. Gates kÄ±sa sÃ¼rede sosyal medyanÄ±n gÃ¼ndemine oturdu.
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'KAR Ä°Ã‡Ä°N Ã–LÃœMLERÄ° GÃ–RMEZDEN GELÄ°YORLAR'
Ã–zellikle Hindistan baÅŸta olmak Ã¼zere yeni kovid dalgasÄ± ile boÄŸuÅŸan Ã¼lkeler olduÄŸunu anÄ±msatan kullanÄ±cÄ±lar, Gates'i ve aÅŸÄ± ÅŸirketlerini kar etmek uÄŸruna binlerce insanÄ±n Ã¶lmesine gÃ¶z yummakla suÃ§ladÄ±.Â
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HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÃ–NECEK?
AynÄ± programda Gates 'Hayat ne zaman normale dÃ¶necek' sorusuna da yanÄ±t verdi. Kovid-19 aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n hÄ±zla yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Gates, 2022'nin sonunda hayatÄ±n normale dÃ¶nmesini beklediÄŸini ifade etti.Bill Gates 2015 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile bugÃ¼nlerin gelebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± yapan ilk kiÅŸilerden birisiydi.
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GATES VE EÅžÄ° BU ÅžÄ°RKETLERE YATIRIM YAPTI
Kovid-19'a karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan projelere maddi destek saÄŸlayan Gates bu kapsamda milyonlarca dolar harcamÄ±ÅŸ durumda. Peki Gates Ã§iftinin yÃ¶nettiÄŸi Gates VakfÄ± hangi projelere yatÄ±rÄ±m yaptÄ±? Ä°ÅŸte Bill Gates ve eÅŸinin yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± 4 corona virÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±...
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Gates VakfÄ± bu alanda ilk yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ± 2002 yÄ±lÄ±nda Pfizer'a yapmÄ±ÅŸtÄ±. VakÄ±f TÃ¼rk bilim insanlarÄ± UÄŸur Åžahin ve Ã–zlem TÃ¼reci'nin sahibi olduÄŸu BioNTechâ€™e ilk yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ± da salgÄ±ndan Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirdi. VakÄ±f, 2019 yÄ±lÄ±nda BioNTechâ€™e 55 milyon dolarlÄ±k bir yatÄ±rÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirdi.
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BioNTech, Gates VakfÄ±'nÄ±n dikkatini Ã§eken tek Alman biyoteknoloji ÅŸirketi deÄŸil. Gates Ã§iftinin yÃ¶nettiÄŸi vakÄ±f, 2015 yÄ±lÄ±nda CureVac'a 52 milyon dolar yatÄ±rÄ±m yapmÄ±ÅŸtÄ±. Gates VakfÄ± 3 yÄ±l Ã¶nce HIV'e karÅŸÄ± piyasadaki tedavi yÃ¶ntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak iÃ§in yola Ã§Ä±kan Vir Biotechnology'e de yatÄ±rÄ±m yapmÄ±ÅŸtÄ±.
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Vir Biotechnology corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± ile birlikte bu alanda da araÅŸtÄ±rmalar baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Vir Biotechnology, Ä°ngiliz ilaÃ§ ÅŸirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile birlikte koronavirÃ¼se karÅŸÄ± geliÅŸtirilen antikor tedavisinin son aÅŸama insan deneylerine geÃ§tiÄŸini duyurmuÅŸtu.
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Gates tÄ±pkÄ± 2015'te 'kÃ¼resel bir salgÄ±na karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± deÄŸiliz' aÃ§Ä±klamasÄ± gibi ÅŸimdi de kÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili uyarÄ±yor. ABDâ€™nin ev sahipliÄŸinde sanal ortamda yapÄ±lan Ä°klim Zirvesi'nde konuÅŸan Bill Gates, dÃ¼nyayÄ± bekleyen bÃ¼yÃ¼k tehlikeden nasÄ±l korunacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlatan bir yazÄ± yayÄ±nladÄ±.
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BILL GATES'TEN DÃœNYAYI KURTARACAK ÃœÃ‡ MADDELÄ° Ã‡Ã–ZÃœM Ã–NERÄ°SÄ°
Zirvede konuÅŸan Bill Gates iklim kriziyle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±... Birincisi ekonomik kaynaklÄ± karbon emisyonlarÄ±nÄ± yok etmek iÃ§in sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± teknolojileri geliÅŸtirmek ve uygulamak.
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Ä°kincisi piyasalarÄ±n bu yenilikÃ§i projeleri fonlamak ve uygulamak konusunda mutlaka baskÄ± yapÄ±lmalÄ±. Bunun iÃ§in de teknolojileri maddi olarak destekleyecek yaratÄ±cÄ± yollar bulmak ve rekabet ortamÄ±nÄ± fosil yakÄ±tlarla rekabet edebilecek dÃ¼zeye getirmek gerekli.
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ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ olaraksa hÃ¼kÃ¼metler ve bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketler bu geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin daha ucuz ve hÄ±zlÄ± olabilmesi iÃ§in yeni politikalar geliÅŸtirmeli ve dÃ¼nya liderleri bu zorlu sÃ¼rece destek olanlara teÅŸvik edici Ã¶dÃ¼ller vermeli.