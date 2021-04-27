AÅŸÄ±ya karÅŸÄ± ÅŸu an iÃ§in elimizdeki en gÃ¼Ã§lÃ¼ silah aÅŸÄ±. Ancak aÅŸÄ±daki adaletsizlik salgÄ±n ile kÃ¼resel mÃ¼cadeleyi tehdit ediyor. DÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 16'sÄ±nÄ±n tÃ¼m aÅŸÄ±larÄ±n yÃ¼zde 47'sine sahip olmasÄ± Kovid-19 ile mÃ¼cadele Ã¶nÃ¼ndeki en bÃ¼yÃ¼k engel olarak gÃ¶steriliyor.