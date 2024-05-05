İngiltere’de yerel seçimler: İşçi Partisi yükseldi iktidar kan kaybetti

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İşçi Parti bazı yerlerde yıllar sonrasında yerel mecliste çoğunluğu elde edebildi. İşçi Partisi’nin aynı başarıyı olası bir genel seçimde tekrarlamasının iktidar yolunu açabileceği yorumları yapıldı.

LONDRA’YI YİNE KAZANDI

Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan İşçi Partili Sadıq Khan tarihi bir zaferle üçüncü kez seçimleri kazanmayı başardı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Muhafazakar Parti’nin yerel seçimlerde sandalye kaybetmesi üzerine, sonuçları ‘hayal kırıklığı’ olarak nitelendirdi. İşçi Partisi lideri Keir Starmer de yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının Sunak’a bir mesaj olduğunu belirterek, Başbakan’ın erken genel seçim çağrısında bulunmasının zamanının geldiğini ifade etti. Normal şartlarda Sunak’ın 2025 Ocak ayında seçim tarihini açıklaması beklenirken, İşçi Partisi’nin yerel seçimlerde kazandığı ivmenin ülkeyi erken seçime zorlayabileceği yorumları yapılıyor.