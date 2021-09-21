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İngiltere'de unlara folik asit katılacağı duyuruldu

#İngiltere#Dünya#Bebek Sağlığı
İngilterede unlara folik asit katılacağı duyuruldu

İngiltere’de hükümet, doğacak bebeklerde sağlık sorunlarını önlemek amacıyla unlara folik asit katılacağını açıkladı.

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BBC’nin haberine göre, uzmanların gebeliğin 12. haftasına kadar folik asit vitamini kullanılması önerisinin, çoğunlukla uygulanmaması üzerine İngiliz hükümeti harekete geçti.

"Ayrık omurga hastalığı" olarak da bilinen "spina bifida"ya karşı koruma sağlayabilen B vitaminin bir türevi olan folik asit vitaminin unlara ekleneceği duyuruldu.

Söz konusu uygulamanın, yılda 200’e kadar doğum kusurunu önleyebileceği tahmin ediliyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yaptığı açıklamada, "spina bifida" gibi sağlık sorunlarının önlenmesiyle, hastanede tedaviye ihtiyaç duyacakların sayısının da azalacağını savundu.

Una folik asit katan 80’den fazla ülkenin arasında yer alan Avustralya’da nöral tüp kusurlarının yüzde 14’e düştüğü belirtildi.

Spinal bifida ve beyni etkileyen nöral tüp bozuklukları (NTD) Birleşik Krallık’ta yaklaşık bin hamileyi etkiliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da folik asit eklenen unların, anne karnındaki bebek gelişimini iyileştirebileceği ve yetişkinlerin sağlığını güçlendirmeye yardımcı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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#İngiltere#Dünya#Bebek Sağlığı