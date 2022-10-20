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İngiltere’de siyasi kaos... Gözler Liz Truss'ta işte masadaki senaryolar

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#İngiltere#Liz Truss#Dünya
İngiltere’de siyasi kaos... Gözler Liz Trussta işte masadaki senaryolar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 07:35

İngiltere’de siyasi kaos her geçen gün büyüyor. İçişleri Bakanının ani istifası ve Avam Kamarası'ndaki bir oylama sırasındaki öfkeli sahnelerin ardından Liz Truss'un siyasi akıbeti daha da belirsiz hale geldi. Peki Liz Truss bundan sonra ne yapacak? İşte Truss'un önündeki 3 seçenek...

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İngiltere'de hükümeti saran kriz anbean büyüyor. Bu kaosun kontrol altına alınması neredeyse imkansız gözüküyor.

Siyasi aranede her an her şeyin çökebileceği hissi hakim. BBC Politika Editörü Chris Mason Londra'daki son gelişmeleri kaleme aldı.

'Hükümetin işleyemediği çok bariz. Muhafazakarların hissettiği yoğun öfke de sükunete imkan tanımıyor' diyen Mason'ın haberi şöyle...

Başbakan hükümet programını bir ay içinde çöpe atıp maliye bakanını görevden aldı, bir gün içinde hem içişleri bakanını hem de kıdemli danışmanını kaybetti ve ekibi saatler boyunca partideki iki kıdemli siyasetçinin hâlâ görevde olup olmadığı sorusuna yanıt veremedi.

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BAKANLAR AŞAĞILANDI, VEKİLLERİN KAFASI KARIŞIK

Güçsüz hükümet, sıradan bir oylamayı güç gösterisine dönüştürmeye çalışıp beceriksizce zayıflığının göstergesi haline getirdi.

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Bakanlar aşağılandı, vekillerin kafası karıştı. Bütün bir akşam boyunca Muhafazakar Parti’nin parti disiplininden sorumlu üyesi ve yardımcısının görevlerine hâlâ devam edip etmediği sorusuna ne Başbakanlık ne de kıdemli bakanlar yanıt verebildi.

Muhafazakar Partili vekiller gördüklerine inanamıyor. Çok üst düzey bir Muhafazakar Partili siyasetçiyle konuştum. Analizi o kadar sertti ki ağzım açık kaldı.

İngiltere’de siyasi kaos... Gözler Liz Trussta işte masadaki senaryolar

'AFFEDİLMEZ, FELAKET VE DEHŞET VERİCİ'

Liz Truss’ın yaptıkları için 'affedilemez, felaket ve dehşet verici' ifadelerini kullandı:

'Hem partiyi hem ülkeyi bıktırdı ve genel seçime yol açacak. Yetkisi olmadan nasıl bir diktatör gibi davranabildi?'

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İŞTE MASADAKİ 3 SENARYO

Peki İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı bundan sonra ne yapabilir? İşte Liz Truss'un önündeki 3 seçenek...

Sabah uyandıktan sonra yenilgiyi kabullenebilir. Fakat bunu yapacağına dair bir sinyal olmadığını da eklemem lazım.

Partisi artık yolun sonuna geldiğini söyleyebilir. Muhafazakarlar içinde hoşnutsuzluk had safhada.

Veya hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmeye çalışabilir.

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İngiltere’de siyasi kaos... Gözler Liz Trussta işte masadaki senaryolar

Onu hâlâ destekleyenler, başka bir başbakan bulmanın zor olduğuna dikkat çekiyor ve yeni biri bulunsa bile bu kadar sık başbakan değiştirmenin halka absürt geleceğini belirtiyor.

O zaman erken seçim çağrıları karşı konulamaz hâle gelir. Şu an anketlerde çok geride olan Muhafazakar Parti’den milletvekilleri neden şimdi seçime gidip sandalyelerini kaybetmeyi göze alsın ki?

Fakat yeni hükümetin beklenen ömrü her geçen gün kısalıyor. Kaos katlanarak artabilir.

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#İngiltere#Liz Truss#Dünya

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