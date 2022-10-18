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İngiliz bakandan skandal açıklama: Söz veremem

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#İngiltere#Emekli#Maaş
İngiliz bakandan skandal açıklama: Söz veremem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 07:22

İngiltere ekonomisinde sarsıntılara neden olan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt "Emekli maaşlarının enflasyon kadar yükseleceği sözünü veremem" dedi.

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İngiltere'de ekonomiye yönelik sarsıntılar devam ediyor. Başbakan Liz Truss'ın liderliğinde oluşan hükümete ilişkin yapılan değişiklikler sonrası stratejilerde de yeniliğe gidilmesi bekleniyordu.

Küresel enflasyon sorununu dev ülkeler faiz artırımıyla aşmaya çalışsa da bu sistemin işlemediği gerçeği resesyon, işsizlik olarak ortaya çıkmaya başladı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, emekli maaşlarının Nisan ayında enflasyon kadar artıp artmayacağına yönelik söz veremeyeceğini açıkladı.

Parlamentoda konuşan Hunt, devlet tarafından verilen emekli maaşlarının enflasyon kadar artıp artmayacağına yönelik soruya "Şu anda ne kadar kırılgan, desteğe ihtiyaç duyan emekli olduğundan haberdarım. Ancak herhangi bir politika alanında herhangi bir taahhüt verecek durumda değilim. Her karar en kırılgan kesin için en önemli konunun ne olduğu değerlendirilerek verilecek" cevabını verdi.

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#İngiltere#Emekli#Maaş

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