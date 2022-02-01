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İngiltere'de Kovid'den sonra yeni risk: Kızamık!

#İngiltere#Kızamık#Aşı
İngilterede Kovidden sonra yeni risk: Kızamık

İngiltere'de veriler, okula başlama çağındaki her 10 çocuktan birinin aşılarını yaptırmadığı için kızamık riski altında olduğunu gösteriyor.

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Beş yaşındaki çocukları kızamık, kabakulak ve kızamıkçıktan korumaya yardımcı olan iki doz kızamık-kabakulak-kızamıkçık (KKK) aşısının yapılma oranı yüzde 85,5.

Bu oran, son 10 yılın en düşük seviyesi ve kızamığın yeniden canlanmasını durdurmak için önerilen yüzde 95 hedefinin oldukça altında.

Kızamık, Covid'den çok daha bulaşıcı ve ciddi hastalıklara neden olabiliyor.

Kızamık, vücutta belirgin bir kızarıklığın yanı sıra zatürre ve beyin iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve bazen ölümcül olabilir.Aşılama yoluyla bu risklerin hemen hemen tümü ortadan kalkabilir.

İki doz KKK aşısı, kızamık ve kızamıkçığa karşı %99, kabakulakğa karşı yaklaşık %88 koruma sağlıyor.

Nüfusun büyük bir kısmı aşı ile korunduğunda, hastalığın bulaşması zorlaşıyor.

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KOVİD SÜRECİNDE AŞI ORANI DÜŞTÜ

Ancak Covid salgınının başlangıcından bu yana, bu aşıları zamanında olan çocuk sayısında endişe verici bir düşüş oldu.

Aşının iki yaşındaki çocuklarda ilk dozunun kapsamı şimdi yüzde 90'ın altına düştü. Bu, beş yaşın altındaki her 10 çocuktan birinin kızamıktan tam olarak korunmadığı ve ona yakalanma riski altında olduğu anlamına geliyor.

İngiltere'deki tüm beş yaşındaki çocukların yüzde 93,7'si bir doz ve yüzde 85,5'i önerilen iki dozu almış bulunuyor.

2017'de Dünya Sağlık Örgütü, Birleşik Krallık'ın kızamık hastalığını ortadan kaldırdığını açıkladı; bu, bazı vakaların hala ortaya çıkabilmesine rağmen, hastalığın geniş çapta yayılmadığı anlamına geliyordu.

Kızamık, diğer bazı ülkelerde daha yaygın olmaya devam ediyor; yani İngiltere'ye geri dönme ve aşılanmamış kişilerde yayılma ihtimali var.

2017'de Birleşik Krallık'ta 284 kızamık vakasına rastlanmıştı; 2018'de İngiltere ve Galler'de vaka sayısının 991'e tırmanmasıyla kızamığı ortadan kaldırma statüsünü kaybetti.

VAKA SAYILARI DA DÜŞTÜ

Kızamık vakaları, sosyal mesafe ve daha az seyahat nedeniyle Covid salgını sürecinde büyük ölçüde düştü.

Ancak Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, kısıtlamalar tamamen kaldırıldığında kızamığın aşılanmamışlarda geri dönebileceğinden endişe duyuyor.

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Ebeveynlerden, çocuklarının aşılarının tamamlanmış olmasından emin olmalarını istiyor.

Londra'daki Great Ormond Street Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nden uzman Profesör Helen Bedford, "Çocuk, genç ve genç yetişkinlerin KKK aşısı olması hiçbir zaman geç değil ve ilk dozdan bu yana uzun bir zaman geçmişse bile ikinci doz alabilirler" diyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 2000 yılında ABD'de kızamık hastalığının ortadan kalktığının ilan edilmesine rağmen, 2019'da 31 eyalette 1300'e yakın vakanın tespit edildiğini ve bunun 1992'den bu yana en yüksek rakam olduğunu belirtiyor.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığı (100.000 nüfusta) 2019 yılına göre düşüş gösterdi, 3,49'dan 0,74'e geriledi.

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#İngiltere#Kızamık#Aşı

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