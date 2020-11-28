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Dünya
DHA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüse karşı halka D vitamini desteği

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İngiltere'de koronavirüse karşı halka D vitamini desteği
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İngiltere’de 2,5 milyondan fazla insana ücretsiz D vitamini desteği verileceği açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ediyor. Salgından en çok etkilenen İngiltere salgınla mücadele kapsamında halka D vitamini takviyesi yapma konusunda karar aldı.

D vitamini eksikliğinin koronavirüs (Kovid-19) riskini artırdığına dair çalışmalar üzerine İngiltere’de yaklaşık 2,7 milyon insana D vitamini takviyesinin ücretsiz sağlanacağı açıklandı.

Ücretsiz teslimatın Ocak ayından başlayarak 4 ay geçerli olacağı belirtilirken, hizmetten desteğe ihtiyacı olan kişiler yararlanabilecek.

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