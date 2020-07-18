Ä°ngiltereâ€™de KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rk genÃ§ kÄ±zÄ±n trajik Ã¶lÃ¼mÃ¼

Ä°ngiltereâ€™de KÄ±brÄ±slÄ± Türk genç kÄ±zÄ±n trajik ölümü
Ä°ngiltereâ€™de aracÄ± alev alan 24 yaÅŸÄ±ndaki KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rk Azra Kemal,araÃ§tan indiÄŸi sÄ±rada kÃ¶prÃ¼den dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ngiltere'nin Kent bÃ¶lgesinde aracÄ± alev alan 24 yaÅŸÄ±ndaki KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rk Azra Kemal, yanmaktan kurtulmak iÃ§in aracÄ±ndan hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde indiÄŸi sÄ±rada,Â kÃ¶prÃ¼den dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
Olay Cuma gÃ¼nÃ¼ 02.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi.
Kent bÃ¶lgesinde bir arkadaÅŸÄ±yla birlikte haraket halinde olanÂ Kemal'in aracÄ±, Sevenoaks ve Tonbridge kÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinde alev aldÄ±.
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YANGINDAN KAÃ‡ARKEN, KÃ–PRÃœDEN DÃœÅžTÃœ
AracÄ±ndan hÄ±zla inen Kemal, dengesini kaybederek kÃ¶prÃ¼den aÅŸaÄŸÄ±ya dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Kemal olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken Kemal'in yanÄ±nda bulunan 31 yaÅŸÄ±ndaki arkadaÅŸÄ± da ifadesine baÅŸvurulmasÄ± Ã¼zerine polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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