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İngiltere'de kan alarmı: Acil olmayan operasyonlar iptal edilebilir

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#İngiltere#Kan#Stok
İngilterede kan alarmı: Acil olmayan operasyonlar iptal edilebilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 21:17

Ulusal Sağlık Servisi Kan ve Nakil Kurumu (NHSBT), ülkede azalan kan stoğu nedeniyle ilk kez 'kehribar' renkte uyarı yayınlarken, bu durumun acil olmayan operasyonların iptal edilmesine neden olabileceği açıklandı.

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İngiltere'de kan stokları son zamanların en düşük seviyesini gördü. Ulusal Sağlık Servisi Kan ve Nakil Kurumu (NHSBT), ülkede ilk kez azalan kan stokları nedeniyle 'kehribar' renkte uyarı yayınladı. Kan stoklarının bu denli düşüş göstermesinin ardından hastanede acil olmayan bazı operasyonların iptal edilebileceği belirtildi. NHSBT'de görevli Wendy Clark ameliyatları iptal edilebilecek hastalardan özür dileyerek, "Hastanelerden kan kullanımlarını sınırlamalarını istemek, hafife aldığımız bir adım değil. Bu, kana daha fazla ihtiyaç duyan hastaları korumak için hayati bir önlem" dedi.

UYARI 4 HAFTA SÜRECEK

Ülkede ilk kez yayınlanan kehribar renkteki uyarının, kan stoklarının yeterli seviyeye ulaşması için 4 hafta süreceği aktarıldı. NHSBT, hastanelerdeki kanser, travma cerrahisi ve organ nakli gibi acil operasyonların yapılacağını da bildirdi. Öte yandan, en çok ihtiyaç duyulan kan grubunun 0 olduğu öğrenildi.

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#İngiltere#Kan#Stok

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