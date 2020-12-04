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DHA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

İngiltere’de hurda araç şirketinden ilginç stres atma yarışması

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İngiltere’de hurda araç şirketinden ilginç stres atma yarışması
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İngiltere’de bir şirket, "stres başa çıkma" yarışması düzenledi. Yarışmada hurda araçlara ateş açma ve tankla araçların üzerinden geçme gibi bölümler yer aldı.

İngiltere’de bir şirket, "stres başa çıkma" yarışması düzenledi. Yarışmada hurda araçlara ateş açma ve tankla araçların üzerinden geçme gibi bölümler yer aldı.

İngiltere'de ‘Scrap Car Comparison’ adlı hurda araç karşılaştırma şirketi ülkenin güney doğusunda yer alan Hampshire kentinde ilginç bir yarışma düzenledi.

İngiltere’de hurda araç şirketinden ilginç stres atma yarışması

Şirket yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgının yaşamı kısıtladığı gerekçesiyle insanlarda oluşan stres ve kaygıya karşı yarışma düzenlediklerini ifade etti.

Hedeflerinin insanların stresle başa çıkmaya yardımcı olduğunu belirten şirket yetkilileri, "Hurdalığımızda bulunan araçlara ateş açma, Chieftain savaş tankı ile araçların üzerinden geçme gibi parkurlar oluşturduk. İsteyen buraya gelip, stresini atabilir" dedi. 

İngiltere’de hurda araç şirketinden ilginç stres atma yarışması

YARIŞMAYA HALKTAN YOĞUN TALEP

Birçok İngiliz’in Hampshire'de yer alan hurdalıkta stres atmak için akın ettiği yarışmaya ilginin yoğun olduğu ifade edildi. Yerel medyaya konuşan yarışmacılar, " Gerçekten ilginç, araçlara tüfekle ateş edip, tüm stresimizi attık. Etkileyiciydi" diye konuştu.

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