İngiltere’de HIV skandalı

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İngiltere’nin ‘enfekte kan’ soruşturmasının nihai raporu, yaklaşık altı yıl sonra yayınlandı. Skandal, İngiltere’nin devlet tarafından işletilen Ulusal Sağlık Kurumu’na ilişkin en büyük fiyasko olarak görülüyor. Buna göre yaklaşık 3 bin kişinin HIV ve Hepatit enfeksiyonu kaparak öldüğüne inanılıyor. Öte yandan rapor, devasa bir tazminatın da yolunu açacak. Skandalın ortaya çıkmasında sevdiklerinin onlarca yıl erken öldüğünü gören kampanyacıların uzun mücadeleleri etkili oldu. Rapora ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak olanları “yıllardır süren âhlaki bir başarısızlık” diye nitelendirdi.

İLK TAZMİNAT 210 BİN STERLİN

Hükümetin ödemelerden sorumlu yetkilisi John Glen yaptığı açıklamada, olaydan etkilenenlerin hâlâ her hafta enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiğini ve bazılarının tazminat alacak kadar yaşayamayacaklarını söyledi. Glen bu nedenle hükümetin, nihai programın oluşturulmasından önce “yaşayan hak sahiplerine” yapacağı 210 bin sterlin tutarındaki ara ödemelerin 90 gün içinde yapılacağını duyurdu.

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ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK SAĞLIK FELAKETİ

-Enfekte kan skandalı İngiltere sağlık sisteminde en büyük felaket olarak biliniyor. Soruşturma, 1970’lerden itibaren binlerce insanın kontamine (saf olmayan, virüs bulaşmış) kan ve kan ürünleri naklinden enfeksiyon kapmasının öncesinde, sırasında ve sonrasında 50 yılı aşkın bir süre boyunca alınan kararları inceliyor. Kan ve kan ürünlerinin güvenlik riskine rağmen yıllarca hastalara verilmeye devam edildiği aktarılıyor. Rapor, bu durumun hastaları “kabul edilemez risklere” maruz bıraktığını kaydediyor. Raporda, kanama bozukluğu olan yaklaşık 380 çocuğun, kan ürünleri verildikten sonra HIV’e yakalandığı kaydediliyor.