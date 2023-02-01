İngiltere'de dev grev: Yaklaşık 500 bin kişi iş bıraktı

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Bazı sendikalar tarihlerinde ilk defa, ya da onlarca yıldır ilk kez grev kararı aldı.

Birçok sendikanın grev hareketlerini birleştirme kararıyla bugün en az son 10 yılın en büyük ve en kapsamlı grevinin yapıldığı belirtiliyor.

Ülkede geçtiğimiz yılın özellikle yaz aylarından itibaren on binlerce işçi ücret artışlarının hayat pahalılığının gerisinde kaldığı gerekçesiyle işi bırakma eylemlerine katıldı.

İngiltere'de enflasyon geçen yıl artmış ve Kasım ayında yüzde 11 ile son 40 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Grevlerin en önemli nedenlerinden biri ücret artışı tekliflerinin fiyatlardaki bu dev artışın gerisinde kalması.

Mali Çalışmalar Enstitüsüne'ne göre öğretmenlerin maaşları 2010-2022 arası reel olarak ortalama yüzde 11 azaldı.

Sendikalar ise bu oranın gerçekte yüzde 23 olduğunu söylüyor.

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İngiltere ve Galler'de geçen yıl öğretmenler yalnızca yüzde 5 zam aldı.

Kuzey İrlanda'da ise bu oran yüzde 3,2'ydi.



MAKİNİSTLER,AKADEMİK PERSONEL,TEKNİSYENLER..

Makinistler de, geçtiğimiz iki yıl yüzde 4 zam teklifi yapıldığını gerekçe göstererek grev hareketine katılanlardan.

Üniversitelerde de akademik personelin yanı sıra yöneticiler, kütüphaneciler ve teknisyenler dahil birçok çalışan işi bırakma kararı aldı.

Üniversite çalışanları Kasım'da da üç günlük grev yapmıştı.



YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

Öte yandan bazı sektörlerdeki grevler sırasında minimum düzeyde hizmet sağlanmasını öngören yeni bir yasa tasarısı dün Avam Kamarası'nda 246’ya karşı 315 oyla kabul edildi.

Tasarı, Lordlar Kamarası’nın da onayı halinde yasalaşacak.

Aralarında demiryolları ve acil durum hizmetleri gibi alanlarda grevler sırasında bazı çalışanların işbaşı yapmalarını, bunu reddedenlerin işten atılabilmelerini öngören yasayı protesto etmek için birçok kişinin Çarşamba günü eylem düzenlemesi bekleniyor.

Hükümet dün yaptığı açıklamada, bugün "önemli aksamalar" beklediğini belirtmişti.

İngiltere Eğitim Bakanı Gillian Keegan, kamu sektörü çalışanlarına karşı sert bir tavır sergileyerek ücret artışı taleplerine boyun eğmenin yalnızca enflasyonu körükleyeceğini söyledi.

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DEVAMI GELECEK

Sendikalar grevlerin bugün ile sınırlı kalmayacağını bildiriyor.

Öğretmenlerin 15 ve 16 Mart tarihlerinde de işi bırakması bekleniyor.

Makinistler bugünden sonra 3 Şubat'ta yeniden grevde olacak.

Üniversite çalışanları, Şubat ve Mart aylarında toplam 18 gün boyunca grevde olacak.

Ambülans işçileri ve hemşirelerin de Şubat ayı boyunca çeşitli günlerde greve çıkması öngörülüyor.